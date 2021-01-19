当前，全球对新冠肺炎疫情的科学研究不断深入，多国研究机构发布新冠病毒研究的新发现，改写疫情发展时间线，加深了各方对新冠病毒溯源和传播的认识。

2020年11月30日，美国疾控中心研究人员在半月刊《临床传染病》上发表报告说，2019年12月的一些美国人献血样本中存在新冠病毒抗体，这意味着那时候新冠病毒或已在美国出现，早于美国官方报告首例新冠肺炎确诊病例的时间——2020年1月21日。

在这项研究中，美国疾控中心研究人员检测了美国红十字会于2019年12月13日至2020年1月17日期间采集的7389份血液样本，这些样本来自全美9个州的献血者。检测结果发现，106份血液样本中含有新冠病毒抗体，其中39份样本采集时间为2019年12月13日至12月16日，67份样本采集时间为2019年12月30日至2020年1月17日。这项研究称，可能在2019年12月美国一些地方就已出现个别感染新冠病毒病例，还有一种可能是有一小部分人群此前体内就已存在能与新冠病毒结合的抗体。

法国巴黎公立医院集团下属两家医院的重症监护部门负责人伊夫·科昂表示，其所在医院曾对2019年12月至2020年1月期间从24名肺炎患者身上采集的样本重新进行了检测。结果发现，一名2019年12月27日入院男子的新冠病毒检测呈阳性。他患病前一段时间内没有任何旅游外出活动。伊夫·科昂所在的研究团队去年在《国际抗微生物制剂杂志》上在线发表相关论文说，相关证据表明，新冠病毒在法国正式报告之前已于2019年12月下旬在法国传播。而法国政府宣布首次确诊新冠肺炎病例的时间为去年1月24日，当时也是欧洲首次报告新冠肺炎确诊病例。

今年1月12日，巴西圣埃斯皮里图州卫生部门宣布，该州在2019年12月采集的血清样本中检测到新冠病毒特异性IgG抗体。该州对2019年12月1日至2020年6月30日采集的7370份血清样本进行了新冠病毒特异性抗体检测，结果210份血样呈新冠IgG抗体阳性，其中有16份采集时间早于巴西报告首例新冠肺炎病例的时间2020年2月26日，最早的一份采集于2019年12月18日。该州卫生部门表示，一般感染一段时间后才能检测出新冠病毒特异性IgG抗体呈阳性，所以这名被采样的患者有可能在2019年11月底或12月初就暴露在有新冠病毒的环境中。

意大利米兰大学牵头的一个国际研究团队在《英国皮肤病学杂志》上报告说，他们从该国一名年轻女性皮肤病患者2019年11月10日的活检样本中，发现了新冠病毒基因序列。这一结果将意大利“零号病人”出现时间提前到2019年11月。意大利首次报告新冠肺炎确诊病例的时间为去年1月30日，报告首例本土病例的时间为去年2月21日。

米兰大学另一组研究人员去年12月在美国《新型传染病杂志》上报告说，他们检测了2019年9月至2020年2月期间采集的39份口咽拭子样本，这些样本来自疑似麻疹的患者。结果发现，一名居住在意大利米兰周边的4岁男童样本的新冠病毒检测呈阳性。

这份口咽拭子样本采集于2019年12月5日，该男童在此前一段时间没有外出旅行史。研究人员认为，这一病例的时间明显早于意大利官方公布的该国首例新冠肺炎病例确诊时间，因而推测可能在2019年秋末意大利及其他一些欧洲国家即已有新冠肺炎病例出现。

另外，对废水的研究也显示新冠病毒可能早已存在。

西班牙2020年1月31日报告首例新冠肺炎确诊病例，2020年2月25日报告首例本土病例，但该国研究人员却在2019年3月12日采集的废水样本中发现了新冠病毒的踪迹。西班牙巴塞罗那大学去年6月26日发布公报说，该校领导的一个研究小组分析了2018年1月至2019年12月的废水样本，结果发现2019年3月12日采集的废水样本新冠病毒核酸检测呈阳性。这意味着新冠病毒当时可能已在巴塞罗那存在。

巴西圣卡塔琳娜联邦大学去年7月2日发表的研究报告说，由该校领衔的一个研究小组在圣卡塔琳娜州首府弗洛里亚诺波利斯市2019年11月27日采集的废水样本中检测到了新冠病毒的遗传物质。这比美洲报告首例新冠肺炎病例的时间提前了约两个月，比巴西报告首例新冠肺炎病例的时间提前了约3个月。

（本报华盛顿、巴黎、里约热内卢、罗马、马德里、北京1月18日电 记者李志伟、刘玲玲、李晓骁、叶琦、姜波、刘歌）

《 人民日报 》（ 2021年01月19日 03 版）

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