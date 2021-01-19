孙功谊

今年1月1日，《中华人民共和国政府和毛里求斯共和国政府自由贸易协定》正式生效。这是中国同非洲国家签署的第一个自贸协定，将进一步提升中毛两国相互开放与互利合作水平，为两国企业到对方国家投资兴业提供更多便利，也有利于引领中非经贸合作迈上新台阶。

中毛两国自1972年建交以来，双边经贸关系稳步发展，中国是毛里求斯第二大贸易伙伴和第一大进口来源国。双方于2017年12月启动自贸协定谈判，经过4轮谈判，于2019年10月在北京签署自贸协定。中毛自贸协定总体实现了“全面、高水平、互惠”。

根据该协定，在货物贸易领域，双方最终零关税税目比例均超过94%，占自对方进口总额比例均接近93%。中国目前对毛出口的主要产品，如钢铁制品、纺织品以及其他轻工产品将从中获益，毛里求斯的服装、特种糖、朗姆酒等产品也将会越来越多出现在中国市场。在服务贸易领域，毛方在金融、建筑、旅游、健康等11个领域作出承诺，中方则在商业服务、金融、交通等领域放宽对毛市场准入限制，双方承诺开放的分部门均超过100个。此外，毛方首次对华完全开放中医服务市场，同意全面加强两国中医药交流合作，这为中医药“走出去”树立了标杆。该协定也是毛里求斯迄今在其服务领域开放水平最高的自贸协定。

在投资方面，该协定为中国企业赴毛里求斯乃至整个非洲大陆投资提供了更有力的制度性保障。中毛在金融、旅游、信息通信、建筑、加工制造等行业，具有高度的互补性和合作潜力，协定将有力促进两国在这些投资领域的互利共赢。同时，更多中国企业可以利用毛里求斯独有的地理位置、优良的营商环境，进一步拓展对非洲的投资合作。

在中毛自贸协定谈判过程中，中方始终秉持真实亲诚理念和正确义利观，与毛方平等协商，充分照顾彼此关切，最大限度谋求双赢，体现了中方坚定不移推进中非合作、深化中非传统友好的立场。协定填补了中国现有自贸区网络格局中非洲地区的空白，在投资章节对中毛1996年签署的投资保护协定进行了升级，是中国与非洲国家签署的投资保护协定的首次升级，对中国与非洲其他国家商签和升级投资协定、提升中非经贸合作法治保障水平具有积极示范意义。

当前，中国和毛里求斯等非洲国家都面临抗疫情、稳经济、保民生的艰巨任务。中毛自贸协定的签署并正式实施再次表明，经济全球化是大势所趋，开放合作、互利共赢才是世界的主旋律。这也是中毛两国政府以实际行动维护多边贸易体制、建设开放型世界经济的重要一步，彰显了中国积极推动形成全面开放新格局，坚定支持多边主义和经济全球化的态度和意愿。相信中毛自贸协定如期生效实施和非洲大陆自贸区正式启动，必将有力提振中国和非洲国家对经济增长的信心，助力经济复苏，推动中非深化务实合作。

（作者为中国驻毛里求斯大使）

《 人民日报 》（ 2021年01月19日 03 版）

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