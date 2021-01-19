新华社北京1月18日电 为贯彻落实习近平主席2019年5月在亚洲文明对话大会上提出的“中国愿同有关国家一道，实施亚洲经典著作互译计划”重要倡议精神，中国与韩国相关部门积极筹备磋商，2021年1月18日，中韩双方以交换文本的方式签署了《中华人民共和国国家新闻出版署与大韩民国文化体育观光部关于经典著作互译出版的备忘录》，中宣部副部长张建春、韩文化体育观光部第一副部长吴泳雨代表双方在备忘录上签字。根据备忘录，中韩双方约定在未来5年内，共同翻译出版50种两国经典著作，为两国读者和人民奉献更多优秀精神文化产品。

2008年5月，中方担任韩国首尔国际书展主宾国，韩国曾于2012年8月29日至9月2日以主宾国身份出席第十九届北京国际图书博览会，为中韩两国人民彼此了解、增进友谊搭建了平台。中韩出版界长期保持友好合作关系，图书版权贸易活跃。此次中韩经典著作互译出版备忘录的签署和实施将进一步加深两国人民对彼此优秀文化的理解和欣赏，为促进民心相通、文明互鉴开启了新的篇章。中宣部（国家新闻出版署）将与韩国文化体育观光部一道推动备忘录落实工作。

《 人民日报 》（ 2021年01月19日 03 版）

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