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推动多边合作 促进互利共赢（国际论坛）

敦·帕马威奈
2021年01月19日06:17 | 来源：人民网－人民日报
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　　共建“一带一路”在推动东盟地区基础设施建设方面发挥着重要作用，RCEP将在协调跨境贸易和投资规则方面加强互联互通，两者具有天然的互补性

　　

　　《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）的正式签署，意味着世界上最大自贸区的诞生，有利于为世界经济复苏注入新动力。通过减免关税、减少贸易壁垒、改善商品和服务的市场准入，RCEP将建立一体化的区域市场，区域内商业活动更加自由顺畅。RCEP还将就知识产权、电子商务、政府采购、争端解决等制定标准化的规则，促进区域内各经济体公平竞争，增加区域内贸易和投资。

　　15个成员国经济规模和社会发展水平各不相同，而多边合作可以促进互利共赢。RCEP的签署是多边主义的胜利，它表明有关各方对开放、包容和有益于所有人的、基于规则的多边贸易体系作出了坚定承诺，坚定了人们维护全球经济共同利益的决心。

　　RCEP由东盟10国发起，在东盟各成员国已签署的自由贸易协定基础之上，RCEP将进一步深化东盟经济一体化。对于亚太地区而言，RCEP的签署是迈向经济深度融合的重要一步，有助于加强亚太地区贸易和投资，给各国带来更多商机。对于泰国而言，RCEP将为泰国企业，尤其是汽车零部件生产、食品加工等出口制造业领域的中小企业带来大量发展机遇。据估计，RCEP对泰国国内生产总值的贡献率将达到4%。

　　中国作为RCEP成员国中最大的经济体，其重要性不言而喻。当前中国正加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，着力推动经济高质量发展。新发展格局将进一步扩大中国国内市场规模，这有助于增加RCEP其他成员国的投资机遇，也将深化中国同其他国家的经贸合作，促进区域产业链供应链更加完善和稳定，促进区域经济复苏发展。

　　东盟各国都是共建“一带一路”的重要合作伙伴。RCEP与共建“一带一路”可以相互促进，共同推进区域合作。共建“一带一路”在推动东盟地区基础设施建设方面发挥着重要作用，RCEP将在协调跨境贸易和投资规则方面加强互联互通，两者具有天然的互补性。

　　泰国和中国是友好近邻，“泰中一家亲”的深厚情谊绵延不断。近年来，泰中两国各领域交流合作日益深入，RCEP的签署将进一步深化双边合作。未来，泰国愿同RCEP其他成员国一道，坚定支持多边主义，为本地区经济增长和社会繁荣创造更加开放、透明和公平的环境。

　　（作者为泰国副总理兼外长）


　　《 人民日报 》（ 2021年01月19日 03 版）
(责编：岳弘彬)

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