本报驻南非记者 万 宇

随着中非共建“一带一路”不断走深走实，近年来中国企业承建了非洲多国机场和航站楼，中方向10多个非洲国家出口自行研制生产的民用飞机，与非洲国家合资成立航空公司，设立飞行学院为非洲国家培训大批专业航空人才……中非航空合作正稳步推进。赞比亚《每日邮报》评论说，与中国企业的合作，让非洲航空业发展进入快车道。

“在改善非洲航空基础设施方面发挥突出作用”

走进赞比亚卢萨卡肯尼思·卡翁达国际机场航站楼升级扩建项目现场，金黄色圆弧形穹顶、蓝色玻璃幕墙、现代化的配套设施，别具特色。

“看到即将竣工的新机场航站楼，我非常骄傲！外国朋友飞抵赞比亚第一眼看到的就是这座漂亮的建筑。”机场经理弗莱迪·穆兰加介绍说，肯尼思·卡翁达国际机场建于上世纪60年代，设施老化，空间不足，接待能力已无法满足当前的需要。因为没有廊桥，旅客抵达后需要从停机坪走出机场，机场方面还不得不增设临时房屋作为安检区和候机区。新航站楼总建筑面积约3.5万平方米，是老航站楼的7倍，由中国江西国际经济技术合作有限公司承建。“项目完工后，机场年客流量有望翻番。未来卢萨卡有望成为东非地区航空枢纽。”

近年来，像肯尼思·卡翁达国际机场航站楼升级扩建项目这样，中非航空基础设施合作的成功案例还有很多：去年8月，由中国交建承建的埃塞俄比亚博莱国际机场新航站楼项目建成。新航站楼设有60个登机柜台、30个自助登机柜台、10个自助行李寄存处、16个入境柜台以及中央安全检查区等设施，还重点加强了生物安全识别措施，为旅客提供更多快捷方便和无接触式的安全服务。在西非的交通枢纽多哥首都洛美，由中国民航机场建设集团公司和威海国际经济技术合作股份有限公司联合承建的纳辛贝·埃亚德马国际机场新航站楼，已成为多哥标志性建筑。2019年，该机场旅客吞吐量全年突破90万人次，比2018年增长12%，货运吞吐量全年达1.4万吨，同比增长3%，通航的国家和城市分别增加到27个和31个。

“中国企业在改善非洲航空基础设施方面发挥突出作用，对于非洲航空业发展意义重大。”南非西开普大学教授高登·皮里说。英国专业航空网站“简单飞行”报道说，长期以来，非洲航空市场一直面临基础设施不足、成本高昂、缺乏整合等挑战，随着中非航空业联系日益紧密，非洲航空业正取得飞跃式发展。

“乘客每次都争相与新舟60飞机合影”

2020年9月底，历经5天、1.36万公里航行，一架新舟600飞抵贝宁科托努国际机场，这是新舟600首次交付非洲国家。

目前中国制造的一些民用飞机，如ARJ21、新舟60、运12以及小鹰500等，已在津巴布韦、喀麦隆、刚果（布）等10多个非洲国家的天空上翱翔。“中国造”飞机正为非洲航空业提供新的选择。

在厄立特里亚，新舟60自2017年投入商业运行以来，其安全、方便的特性成为不少当地人的出行首选。从首都阿斯马拉到另一个主要城市阿萨布，开车大概需要两天时间，全程几乎都是在高温沙漠的戈壁路段行驶，而搭乘新舟60只用1小时即可到达。厄立特里亚媒体报道说：“乘客每次都争相与新舟60飞机合影。”

“中国造”飞机的优质服务也在非洲市场赢得好评。刚果（布）航空公司的新舟60机队已安全飞行超过1万小时，为中部非洲国家人员往来搭起空中桥梁。中航国际和中航工业派出的联合服务小组与刚果（布）当地技术人员一起进行飞机维护，并提供技术支持，保障航班日常安全运行。2020年底，航空工业哈飞飞机设计研究所中方工程师，克服疫情困难抵达非洲，为3架运12Ⅱ飞机进行延寿检查。抗击疫情期间，这3架飞机承担了许多当地人员、物资运输任务，进入旱季后，飞机还将执行喷药灭蝗等任务。中方工程师加班加点，用15天时间完成检修任务，堵住了技术漏洞。

中国航空公司与非洲客户分享市场营销、专业培训、服务保障和运营等在内的全价值链发展经验，并将中国制造的飞机与机场基础设施等整合，提供航空工业系统解决方案。南非艾维国际飞行学院首席执行官弗朗索瓦·西布里茨认为，中国航空公司和飞机制造商已经初步建立起包含飞行员培训、技术支持、备件供应的完整售后服务体系，促进了非洲区域航空市场发展。

“相信我们航空公司的发展会越来越好”

从加纳首都阿克拉到第二大城市库马西的航线上，非洲世界航空公司每天执飞10个班次。相比其他航班40分钟的航程，非洲世界航空公司的航班只需20分钟，飞行时间短、服务周到。

非洲世界航空公司由中国和加纳两国企业共同出资成立，是中国企业在非洲投资的第一家民用航空企业。目前，该公司已累计运送旅客超过200万人次，在加纳国内航线的市场占有率超过60%。

“加纳航空业人才紧缺，公司建立和完善了飞机维修、签派等特殊行业人员培养体系，一批人才队伍正在成长。相信我们航空公司的发展会越来越好。”非洲世界航空公司飞机维修工程师本杰明·奥提说。

此外，中国还与非洲国家共同创办飞行学院。由中航国际、南京航空航天大学、南非试飞学院三方共同创办的南非艾维国际飞行学院，截至2020年底已完成大约1000名中国飞行员和南非、肯尼亚飞行员的培训任务。“在训练规模及影响力方面，学院已成为南非乃至非洲训练规模最大的飞行员培训学校之一。”西布里茨说。

从2014年提出“中非区域航空合作计划”，到2018年非盟启动非洲单一航空运输市场建设，中非航空合作不断深化。

航空专业网站记者托马斯·海登认为，中国投资显著改善了非洲国家航空基础设施，增强了非洲航空业的信心，并成为拉动区域经济的新增长点。肯尼亚学者、世界银行前经济学家姆旺吉·瓦吉拉表示，随着非洲大陆自贸区正式运行，以及非中共建“一带一路”的深入推进，非洲航空业将迎来新的发展机遇，非洲国家间互联互通水平也将进一步提高。

（本报约翰内斯堡电）

《 人民日报 》（ 2021年01月19日 03 版）

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