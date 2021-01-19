本报记者 高 乔

美军士兵在阿富汗首都喀布尔街头巡逻。

（资料图片）

新华社记者 扎 比摄

2020年12月20日，在阿富汗喀布尔，人们从爆炸袭击现场的受损建筑内向外看。

（路透社发）

美国代理国防部长克里斯托弗·米勒1月15日表示，驻阿富汗和伊拉克的美军人数已于当天分别减少至约2500人。目前驻阿美军人数已降至阿富汗战争开始以来的最低水平。近年来，美国试图加速推进在伊拉克、阿富汗、叙利亚、索马里等国的撤军进度。然而，美军撤离阿富汗、伊拉克，再次牵动阿富汗及中东局势敏感神经。

战略收缩 持续撤军

据法新社消息，美国代理国防部长克里斯托弗·米勒在一份声明中表示，美军人数下降体现出伊拉克安全部队打击极端组织“伊斯兰国”能力的提升，并不代表美国政策发生变化。美军和打击“伊斯兰国”国际联盟军队将继续在伊拉克存在，以确保彻底击败“伊斯兰国”。美国国防部将继续推进驻阿美军今年5月前全部撤出的计划，但未来撤军计划的实施将视具体情况而定。

此次撤军是美国近年来不断减少阿富汗、伊拉克驻军人数行动的一环。2001年，美国于“9·11”恐怖袭击后发动阿富汗战争。2003年，美国发动伊拉克战争。美国在阿富汗驻军在2013年曾达到11万人。

近年来，美国白宫不断发布“撤军令”：2018年12月，宣布撤回驻叙利亚美军；2020年6月，宣布大幅裁减驻德国美军；9月至11月，几次设定从伊拉克和阿富汗撤军时间表。2011年底，美国从伊拉克撤军，仅留少量军人。2020年2月，美国政府与阿富汗塔利班签署协议。美方承诺在135天内把驻阿美军从大约1.3万人缩减至8600人，剩余的美军和北约联军士兵将在14个月内（2021年5月前）撤离阿富汗。2020年11月，米勒宣布，美国在阿富汗和伊拉克的驻军将在2021年1月中旬前分别减少到2500人。当时约有4500名美国士兵在阿富汗服役，3000人在伊拉克服役。

“美国减少在阿富汗、伊拉克的驻军人数，是一个长期趋势，也是美国该地区战略思维变化的必然选择。”西北大学中东研究所副教授王晋接受本报记者采访时表示，如今，美国政府则将阿富汗及中东作为需要权衡利弊得失的对象。美国对外干涉的信心在下降，开始把更多精力投入到美国国内事务及与国家安全更加紧密相关的事务中。

“美国优先” 盟友不满

美军削减在阿富汗、伊拉克的驻军人数，牵动着美国在该地区的盟友和北约盟友的神经。

据美国消费者新闻与商业频道报道，2020年11月，米勒提出将减少美国在阿富汗和伊拉克驻军时，北约秘书长延斯·斯托尔滕贝格警告称，北约已在阿富汗接近20年，没有一个北约盟国希望继续驻军超过必要时间。然而，过早撤出或未经协调撤出将付出巨大代价：阿富汗或将再次成为“恐怖分子对西方发动袭击的平台”，国际恐怖分子很可能在阿富汗壮大势力，并发动针对北约国家的袭击。

“美国从阿富汗、伊拉克撤军，涉及美国与该地区国家以及北约盟友的多方关系。”王晋认为，阿富汗政府并不愿意美军撤走，伊拉克国内的一些政治派别也希望美军留下。沙特阿拉伯、以色列等地区邻国更希望美军留下，因为美军的介入，意味着美国在阿富汗问题、伊拉克问题中充当着某种受地区国家接受的战略角色。美国在该地区的盟友以及北约盟友希望美国能继续承担维护地区政治平衡的责任。

“退出海外冲突一直是‘美国优先’政策的核心内容之一。”《纽约时报》网站报道称。王晋分析，美国在阿富汗、伊拉克消耗大量精力，却未能成功将极端主义完全扼杀。结束美国在该地区长期且代价高昂的军事干预，撤回在该地区的美军士兵，是美国一段时间以来的一大目标。

长期趋势 全部撤军

彭博社网站报道称，此次美军仓促撤离可能会使阿富汗、伊拉克的极端势力获益。据路透社报道，美军参谋长联席会议主席马克·米利表示，留下的美军将继续执行两项核心任务：援助阿富汗安全部队和打击极端组织。

美国国防部一份2019年的统计报告显示，从2001年9月11日至2019年9月30日，美国在阿富汗、伊拉克、叙利亚等地的战争开支已经超过1.57万亿美元。阿富汗战争已成为美国持续时间最长的一场战争，作战和海外驻军给美国带来了极为庞大的战争开支。

“美国继续减少在阿富汗及中东地区的投入，将是大趋势。”王晋指出，美军在该地区战略布局的深层矛盾在于，一方面，美军的介入打破了地区政治平衡，阿富汗、伊拉克极端主义、恐怖主义的滋生，某种程度上与美国干涉是相关的。另一方面，近年来美军一直在与极端组织进行斗争，确实为打击当地极端主义、恐怖主义发挥了一定作用。

王晋分析，从军事角度看，在复杂的地缘政治现实面前，美国在阿富汗、伊拉克的数千名士兵，无法满足保护地区安全的需求。随着驻军的不断撤离，留下的数千名士兵将处在危险前线。

美媒指出，随着阿富汗塔利班组织与阿富汗政府间的冲突加剧，美国将面临一道新的难题：美国希望撤军，但阿富汗政府更希望美国成为一个“可靠的盟友”提供支持。

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