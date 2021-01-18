人民网北京1月18日电 据外交部网站消息，18日，外交部发言人华春莹主持例行记者会。

问答实录如下：

央视新闻记者：15日，俄罗斯外交部发表声明称，美国去年退出《开放天空条约》严重破坏各缔约方达成的利益平衡。俄为保持《条约》有效性就新条件下继续履约提出具体建议，但未得到美盟国支持。俄宣布启动退约国内程序。中方对此有何评论？

华春莹：我们注意到有关报道。据我所知，俄方启动《开放天空条约》退约程序的直接原因，是美国不顾国际社会反对单方面退约在先，严重损害了相关国家间军事互信和透明。俄方为挽救条约做出了努力，但是没有得到美等缔约方的积极回应。

近年来，美国固守冷战思维，奉行“美国优先”，接连“毁约退群”，对国际军控与裁军进程产生了严重消极影响。事实证明，单边主义没有出路，对话合作才有未来。中方呼吁美方正视国际社会关切，以实际行动维护全球战略稳定及国际和地区和平安全。

深圳卫视记者：王毅国务委员兼外长上周末结束了东南亚之行最后一站菲律宾的访问回到北京。菲律宾外交部推特援引洛钦外长表态称，王毅国务委员兼外长访菲再次体现菲中之间牢固和多元的纽带。你如何评价此访成果？

华春莹：王毅国务委员兼外长这次对菲律宾的访问非常成功。王毅国务委员接受媒体采访时，把这次对菲律宾的访问称之为又一次交心之旅、合作之旅，具体概括为五个“心”：首先是牢记中菲友好的初心，其次是展现合作抗疫的真心，三是提振经济复苏的信心，四是坚定妥处分歧的决心，五是拉近相知相亲的民心。

访问期间，王毅国务委员会见了杜特尔特总统，同洛钦外长举行会谈，并同菲律宾前总统阿罗约共同出席“中国—菲律宾马尼拉论坛”启动和“中菲相知奖”设立仪式。中方宣布向菲律宾提供一批疫苗，支持两国企业开展疫苗采购合作，履行习近平主席将疫苗作为全球公共产品的承诺。正如杜特尔特总统说的那样，中方在自身需求很大的情况下向菲律宾提供疫苗帮助，体现了中国对菲律宾的真挚情意。双方宣布启动两国必要人员往来“快捷通道”，签署了经济技术合作协定，为中国银行菲律宾人民币清算行揭幕。“中国—菲律宾马尼拉论坛”的启动和“中菲相知奖”的设立也将鼓励两国民众多走动、多交往，让更多人成为共同促进中菲友谊的同行者。在南海问题上，洛钦外长表示，南海问题只是两国关系宽阔大道上的一块孤石，双方一致认为决不能让1%的分歧影响99%的大局。双方同意推进海上油气合作，为破解历史遗留的问题找到顺应时代的方案。

中菲共同携手走过了不平凡的2020年，共同经受住了风雨的考验。站在2021年新的起点，中方愿同菲方一道，坚定沿着两国元首共同规划的方向前进，以共同抗击疫情和促进经济复苏为主线，深化“一带一路”同“大建特建”规划对接，拓展各领域务实合作，为中菲全面战略合作关系打造更多成果。

韩联社记者：文在寅总统在新年记者招待会上称，中国是韩国最大的贸易伙伴，将努力促成习近平主席早日访韩，中方对此有何评论？

华春莹：我们注意到文在寅总统有关积极表态。中韩关系经受住了疫情考验，展现出了强大韧性和活力。去年11月王毅国务委员兼外长访问了韩国，双方达成了十项共识。作为韩国的战略合作伙伴，中方愿意同韩方一道遵循两国元首的战略引领，增进互信和友好，深化各领域合作，推动中韩战略合作伙伴关系不断迈上新台阶。

元首外交作为高层交往的最重要形式，对于双边关系的发展具有不可替代的作用。中韩双方一直就包括高层往来在内的各领域交往合作保持着密切沟通。

澎湃新闻记者：美国国务卿蓬佩奥昨日连发几十条推特，历数自己过去几年在对华问题上的所谓“功绩”，在香港、新疆、人权、涉疫、中国政治制度等一系列问题上大肆攻击指责中国，中方对此有何回应？

华春莹：这位以“撒谎、欺骗、偷窃”为荣的美国首席外交官再次让世人见识了什么是“将谎言外交进行到底”的“末日疯狂”。对于蓬佩奥不断炮制并散播的政治病毒和政治谎言，中方已经多次用事实一一戳穿。他的反华表演没有市场、更不得人心。蓬佩奥的“谎言外交”不仅使他的个人信誉彻底破产，而且对美国的国家形象和国家利益造成了难以挽回的损害。相信历史将对他作出公正的审判。

在我们看来，蓬佩奥吹嘘的所谓“功绩”，恰恰是他为一己之私利不断干涉中国内政、破坏中美关系、损害中国利益和美国利益的罪证，这一点世人看得非常清楚。我注意到很多媒体作出了评论。比如说，有美国媒体报道评论，“蓬佩奥在卸任前一直进行哗众取宠的不体面活动，他的推特账户上到处是政治口号以及自我吹嘘的成就，他自私自利的表演有可能变得致命”。他自己的家乡堪萨斯州媒体社论认为，“他的任期使世界眼中的美国‘充满了悲伤、愤怒和怜悯’，蓬佩奥离职后，美国会更好”。还有一些其他国家媒体，如泰国《曼谷邮报》评论称，“当被击败的军队撤退时，如果有时间，他们会在路上埋设地雷。这就是蓬佩奥现在所做的”。还有美国媒体一针见血地指出，“现在蓬佩奥正在忙着烧毁每一座桥”。所以世界对蓬佩奥“末日疯狂”的真实意图及其后果看得非常清楚。

越南之声记者：前几天中国海关总署数据显示，越南已超过德国和澳大利亚，成为中国世界上第六大贸易伙伴。你对此有何评论？另外，今天正好是中越建交71周年纪念日，你对两国关系下个阶段有何期待？

华春莹：我们对中越经贸关系发展取得这样的成绩感到高兴。越南是中国非常重要的邻国，又都是社会主义国家。中方高度重视发展同越南的关系，真诚希望在双方共同努力下，中越关系会越来越好，包括经贸合作在内的各领域合作都能产生更多互利共赢的成果，使两国人民更多受益。

《北京日报》记者：美国国务卿蓬佩奥1月15日发表声明称，为回应香港警方近日逮捕50多名民主派人士，美国务院根据有关总统行政令，对6名中国中央政府和香港特区政府官员实施制裁。中方对此有何回应？

华春莹：美方有关行径公然插手香港事务，粗暴干涉中国内政和中国司法主权，严重违反国际法和国际关系基本准则，中方对此坚决反对、强烈谴责。

香港是法治社会，法律面前人人平等。有法必依，违法必究，是法治的基本要求。我们坚定支持香港特区有关部门依法打击违法犯罪活动，维护法律权威，捍卫国家安全。

针对美方错误行径，中方已经决定对在涉港问题上表现恶劣、负有主要责任的美国行政部门官员、国会人员、非政府组织人员及其直系亲属实施对等制裁。

我要再次强调，香港是中国的香港，香港事务纯属中国内政。美方必须立即停止插手香港事务，立即停止打着各种幌子干涉中国内政、危害中国国家安全，不要在错误和危险的道路上越走越远。

《北京青年报》记者：美方近日在涉台问题上采取了放松美台交往限制等行动。中方表示将采取一切必要措施坚决维护自身主权安全利益，美方必将为其错误行为付出沉重代价。请问中方有何具体措施？

华春莹：鉴于美方错误行径，中方已经决定对在台湾问题上表现恶劣的美负责官员实施制裁。

英国广播公司记者：现在中国官方媒体越来越多地报道“新冠肺炎疫情多地多点暴发”。请问在缺乏科学证据、世卫组织“调查”才刚刚开始的情况下，中方为何推动这一叙事？

华春莹：你提这个问题本身就是对中国抱有成见。中国媒体为什么不可以报道？难道英国媒体没有报道吗？英国媒体是不是还报道了去年9月份就出现了变异病毒，可是英国政府12月才通报的有关消息。澳大利亚、意大利，还有一些其他国家是不是也都有报道前年秋天新冠肺炎疫情在世界多地多点发生的情况，而且有关时间线还在不断提前。这些难道不是事实吗？

为什么别的国家媒体可以报道，而中国媒体就不可以报道呢？你想说明什么问题呢？而且你也看到了，对于同世卫组织开展溯源合作，中方一直本着公开、透明、负责任的态度。早在去年2月和7月，中方在国内疫情防控任务特别繁重的情况下，就已经两次邀请世卫组织专家来华开展溯源合作。世卫组织专家，包括紧急项目负责人最近都公开表示病毒溯源是科学而不是政治，寻找答案是为了未来的安全，科学以外的目的无助于科学研究。有关科学研究的目的，就是要就人畜传播的路径找到科学的答案，避免类似的流行病再次危及人类社会。中方的开放合作，大家都看得非常清楚。但为什么有的其他国家没有像中国这样同世卫组织开展密切合作？

《环球时报》记者：1月14日，美国常驻联合国代表团官方网站公布了一段美国常驻联合国代表克拉夫特面向台湾学生的视频致辞，克拉夫特在视频中宣称美国在联合国等场合支持台湾在全球舞台上发挥作用。中方对此有何评论？

华春莹：中国常驻联合国代表团发言人已经就美国常驻联合国代表涉台错误言行发表了谈话。我要强调的是，世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分。事实已经并将继续表明，任何挑战一个中国原则、分裂中国的图谋都不会得到联合国广大会员国支持，注定会遭到失败。

有意思的是，经向联合国方面核实，联合国大会厅1月14日没有举行任何会议，秘书处也没有批准任何国家当天在大会厅举办任何活动。克拉夫特是滥用自己作为会员国常驻联合国代表的权利，潜入大会厅“摆拍”了这段视频。

中国民间有句话：只有你想不到，没有他做不来。克拉夫特自编自导自演的这出闹剧实在是荒唐可笑，令人不齿。

英国广播公司记者：你刚才提到了世界上关于新冠病毒起源有不同的说法。不只是中国媒体进行报道宣传，中国高级官员也作了有关表态。因此，我想请你澄清一下，“病毒并非起源于中国”是否是中国官方立场？

华春莹：你很会演绎。我们已经无数次说过，中国政府的官方立场是，溯源问题是一个非常严肃的科学问题，应该由科学家和医学专家在基于事实的基础上得出科学结论。这是中方一贯的正式立场。

我倒是想提醒你注意，在针对中国的问题上，包括英国广播公司在内的一些西方媒体是非常不公正的。既然这是一个严肃的问题，世卫组织专家组还在进行这方面的科学考察，那么为什么之前有那么多针对中国的阴谋论？就在这几天，我们又见到了美国个别反华政客有关病毒跟中国武汉病毒研究所有关的阴谋论，那么你们英国广播公司是什么立场？当英国媒体自己报道英国去年9月份就出现了变异病毒的时候，你们进行了怎样的报道？这些是事实吧？这些不可能是所谓“中国宣传”吧？媒体报道要基于事实，这才具有生命力。

总台国广记者：日前，美国国务卿蓬佩奥在国务院网站发表声明和事实清单，称其掌握中国政府实验室活动新信息，攻击中国阻碍病毒溯源和进行“虚假宣传”，指责武汉病毒研究所人为制造及泄露病毒，武汉病毒研究所同军方秘密合作等，强调必须对新冠病毒起源进行全面且不受限制的调查。请问中方有何评论？

华春莹：美国彭博社也给我们发来了这个问题单。你提到的这个声明和清单充斥着阴谋论与谎言，这与美国个别政客对内消极抗疫、对外竭力“甩锅”的作风一脉相承。所谓事实清单不过是美方炮制的又一篇谎言清单,充分反映了美方有关政客为一己私利而置公众安全于不顾，漠视生命、违背科学，沉迷宣扬阴谋论、热衷散播“政治病毒”的态度。这是蓬佩奥这位“谎言先生”的“最后疯狂”。

上述文件中提到的所谓中国政府阻止溯源调查和进行“虚假宣传”与事实完全不符。面对未知的新冠病毒，中方第一时间为全球抗疫拉响了警报，第一时间公布了病毒基因序列等关键信息，第一时间采取了最全面、最彻底、最严格的防控举措，取得重大阶段性成效，为国际抗疫争取了宝贵时间。世卫组织和多国科学家认为，中国采取了历史上最勇敢、最灵活、最积极的防控措施，改变了疫情快速扩散流行的危险进程，减少了数十万病例的发生。疫情发生以来，中方本着开放、透明、负责任态度，率先同世卫组织开展溯源合作，一直同世卫方面保持着密切沟通。去年2月和7月，中方在国内抗疫任务十分繁重的情况下，两次邀请世卫组织专家来华开展溯源国际合作。上周，世卫国际专家组已抵达武汉，同中方专家开展新一轮溯源科研合作和交流。反观美方，个别政客将是否佩戴口罩这种基本的防疫措施都政治化，在媒体等公开场合散布关于新冠肺炎疫情的不实信息，长时间蓄意淡化疫情，扰乱视听，违背科学，误导民众。

所谓新冠病毒来自实验室以及武汉病毒研究所秘密军方背景的论调都毫无科学和事实依据。这份所谓清单中的观点和信息自相矛盾、错漏百出，根本站不住脚。世界上几乎所有顶级科学家和疾控专家，包括美国顶级疾控专家都已经公开予以否定。同武汉病毒研究所合作长达15年之久的美国病毒专家达萨克早在去年4月接受美国有线电视新闻网采访时就表示，“武汉病毒实验室尚未拥有引发新冠肺炎疫情的病毒，所以病毒源于武汉实验室是不可能的”。中方相关科学家们也多次接受媒体采访，美国媒体也去过武汉病毒研究所进行实地参观采访，从专业角度介绍有关管理和研究等情况。中方媒体已就疫情发布了谎言与真相系列，援引大量具体、详实数字和事实进行了深入批驳。美国政府对这些真正的事实视而不见、充耳不闻，恰恰说明在美方个别政客眼中，只要能够攻击抹黑中国，谎言也可以变成“事实”。

我想强调，如果美方真的尊重事实，就请开放德特里克堡基地，并就美海外200多个生物实验室等问题公开更多事实，请世卫组织专家去美国开展溯源调查，回应国际社会关切，用实际行动给国际社会一个交代。希望美国个别政客，尊重科学，拿出起码的良知，停止搞“甩锅”和政治博弈把戏，为国际溯源合作和国际抗疫合作提供一个良好的环境。这才是现在应该做的事情。

路透社记者：刚才你说对美方涉台官员的制裁是新的制裁吗？中方之前对涉台的美国官员实施过制裁吗？

华春莹：针对美方错误行径，中方已决定对在涉台、涉港问题上表现恶劣、负有主要责任的美方有关人员实施制裁。

英国广播公司记者：不仅中国官方媒体，而且中方高级官员越来越多地采用新冠肺炎疫情是“多地多点暴发”这一叙事。你能否再次澄清，中国官方立场是否为：新冠病毒起源于中国境外？

华春莹：我刚才已经说得非常清楚了。关于新冠肺炎疫情，前年秋天在世界多地多点暴发，对此世界多国媒体都有报道。这不是中国一家的叙事，而是事实。这是多国共同的客观叙事。

中方的立场是，溯源问题是一个非常严肃的科学问题，必须要交由科学家和医学专家，以事实为依据来开展科学合作。在这个问题上，中国已经率先做出了榜样，同世卫组织开展了密切合作。希望其他相关国家也能够同世卫组织开展密切合作，给予世卫组织坚强有力的支持。

我们期待这个问题能早点查个水落石出，以便人类今后能够更好地应对和处理类似公共卫生危机。这就是中方正式立场。我不知道你现在清楚了没有，我也希望你报道的时候能够真实地援引我说的原话，不要有任何演绎。

《北京青年报》记者：据报道，特朗普政府通知包括芯片制造商英特尔在内的几家华为供应商，称将吊销他们部分对华为销售产品的许可证。中方对此有何评论？

华春莹：我注意到有关报道。

中方已多次就美方无端打压中国企业问题表明严正立场。美方所作所为是赤裸裸的霸凌行径，违背了其一贯自我标榜的市场经济和公平竞争原则，违反国际贸易规则，破坏全球产业链、供应链、价值链，也损害美国自身利益和形象。我们敦促美方立即撤销有关错误决定，停止无理打压外国企业的错误行为。中方将继续采取必要措施维护中国企业的正当权益。

我也想请你注意，现在很多媒体，包括美国媒体都指出，美国现政府正在实施“焦土政策”，忙于“烧毁每一座桥”，目的是要为即将上任的美国新政府制造障碍。这一点大家都看得非常清楚。

(责编：高歌、常红)