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以色列军空袭加沙地带哈马斯军事目标

2021年01月18日22:01 | 来源：新华网
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新华社耶路撒冷1月18日电 （记者尚昊）以色列国防军18日发表声明说，以军当天凌晨对巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）位于加沙地带的军事目标进行了轰炸。

声明说，两枚火箭弹当天凌晨从加沙地带飞至以色列境内并坠落在空旷地区。作为回应，以军战机对加沙地带哈马斯军事目标进行了轰炸，其中包括加沙地带南部的一处地道挖掘现场。

据以色列媒体报道，此次交火未对以方造成人员伤亡或破坏。

目前尚无任何组织或个人宣称制造了火箭弹袭击事件，但以军表示，哈马斯应对发生在加沙地带的所有事件负责。

去年12月29日，加沙地带多个武装派别举行了代号为“强大基地”的首次联合军事演习，进行了陆地、海岸作战等演练，展示了火箭弹、短程导弹、无人机等武器装备。但以色列媒体报道说演习中没有火箭弹等飞入以色列境内，驻扎在加沙地带外围的以军也未对演习做出反应。

加沙地带面积约360平方公里，哈马斯2007年夺取加沙地带实际控制权后，以色列开始对加沙地带实施全面封锁，严格控制人员和物资进出。十几年的封锁导致加沙地带经济和民生状况不断恶化。

(责编：高歌、常红)

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