闫西文

100万亿！今天，中国交出了2020年的经济答卷，GDP首次突破百万亿大关，达到1015986亿，比上年增长2.3%。如此亮眼的成绩虽在预料之中，但依然激动人心。特别是在新冠肺炎疫情加剧蔓延、世界经济陷入“至暗时刻”之际，强势复苏、优化升级的中国经济必将为全球经济重回正轨、重拾信心、重现增长注入一针“强心剂”！

经济总量更上层楼

2020年，面对严峻复杂的国内外环境，特别是新冠肺炎疫情严重冲击，中国率先做好疫情防控、率先复工复产、率先实现经济增长由负转正。在热火朝天的工地中、在街头巷尾的烟火气里、在车水马龙的繁华灯光中，中国经济走出了一条华丽的“V”型曲线。根据经济合作与发展组织2020年12月发布的世界经济展望报告，2020年世界经济将萎缩4.2%，中国仍将是今年唯一实现正增长的主要经济体，预计中国对2021年世界经济增长的贡献将超过1/3。

粮食产量再创新高

手中有粮，心中不慌。2020年中国粮食总产量66949万吨，比上年增长0.9%，增产565万吨，又是喜迎大丰收。粮食安全事关国计民生，中国用不足世界十分之一的耕地面积，养活占世界五分之一的人口，实现口粮绝对安全，这不仅是中国自身发展的成就，也是对稳定全球粮价和确保全球粮食安全的重要贡献。

工业生产持续发力

中国是全世界唯一拥有联合国产业分类中所列全部工业门类的国家。2020年，全国规模以上工业增加值比上年增长2.8%，再次展现了蓬勃发展的良好势头。中国强大的工业能力不仅保障全球产业链稳定，更是在最困难的时刻为世界各国抗疫提供了重要支持。据不完全统计，2020年3月份至年底，中国出口口罩2242亿只，相当于为中国以外的全球每个人提供了近40只口罩。此外，中国还出口了防护服23.1亿件，护目镜2.89亿副，外科手套29.2亿双，呼吸机27.1万台，新冠病毒检测试剂盒10.8亿人份。

现代服务再开新局

全年全国服务业生产指数与上年持平，但信息传输、软件和信息技术服务业，金融业增加值分别增长16.9%、7.0%。疫情虽然给传统服务业带来巨大负面影响，但中国企业在危机中育新机，催生了新型商业模式，推动了线上线下加速融合，5G、人工智能、物联网等新技术得到了广泛应用，短视频、直播带货等在线娱乐、在线营销逆势增长，远程办公、在线教育、互联网医疗等新模式成长壮大，为经济发展注入新的活力，更为世界经济复苏和创新发展作了积极探索。

消费升级加快推进

虽然全年社会消费品零售总额受疫情影响略有下降，但四季度已开始快速反弹，同比增长4.6%，特别是消费升级类商品销售增速加快。随着中国加速构建“双循环”新发展格局，中国消费市场强大的“买买买”能力将为越来越多海外品牌提供巨大发展机遇。不久前闭幕的中国进口博览会是疫情防控常态化条件下中国举办的一场规模最大、参展国别最多、线上线下结合的展会。展览面积近36万平方米，比上届扩大近3万平方米，411项新产品、新技术、新服务首发首展，101场配套活动集中举办，近40万名专业观众注册报名，意向成交额超726亿美元。中国市场张开怀抱欢迎世界。

国内投资稳步回升

2020年全国固定资产投资（不含农户）518907亿元，比上年增长2.9%，其中高技术制造业和高技术服务业投资分别增长11.5%和9.1%。特别是随着中国经济自身吸引力的不断增强和外商投资法在去年1月1日起实施，外商投资中国热情高涨。1至9月，全国实际使用外资7188.1亿元人民币，同比增长5.2%。外资连续25个月加码中国债市，仅在2020年，外资就累计购买中国债券1万亿元人民币，同比增长53.7%。日益开放和发展的中国成为外资竞相追逐的热土！

贸易总量逆势上涨

2020年，中国进出口总值32.16万亿元人民币，同比增长1.9%，对主要贸易伙伴进出口均实现增长。跨境电商异军突起成为外贸创新发展排头兵，进出口增长31.1%。在疫情给全球贸易按下“暂停键”之际，中国外贸率先复工复产，并通过中欧班列、开通临时出境口岸、跨境电商B2B出口试点等创新方式，想方设法开发贸易潜能、便利贸易措施，带动上下游产业链恢复，有力支撑国际供应链运转，稳住全球贸易“大盘”，为全球贸易复苏奠定了良好基础。

就业形势超出预期

2020年，全年城镇新增就业1186万人，明显高于900万人以上的预期目标，完成全年目标的131.8%。农民工月均收入达4072元，比上年“逆势”增长2.8%。亮眼的数据背后是每一位中国人的艰苦奋斗，也离不开中国政府多管齐下、多措并举、行之有效的稳就业措施，而这也给饱受失业率高涨所困的各国政府提供了有益借鉴。

物价水平保持稳定

2020年，居民消费价格上涨2.5%，低于上年2.9%的涨幅，也低于3.5%左右的全年预期目标。面对百年未有之大疫情，供应没有短缺、物价没有疯长，老百姓的“购物车”不仅应有尽有而且物美价廉，人民的获得感越来越强。以备受青睐的车厘子为例，如今不仅老百姓口中的“车厘子自由”在加速实现，中国还承销了智利90%的车厘子，智利果农也在享受着中国的“车厘子红利”。

居民收入喜获增长

老百姓的“钱袋子”越来越鼓！2020年，全国居民人均可支配收入32189元，比上年名义增长4.7%，扣除价格因素实际增长2.1%，与经济增长基本同步。全国居民人均可支配收入中位数27540元，比上年名义增长3.8%。同时，城乡居民人均收入比继续缩小，今年为2.56，比上年缩小0.08。在奔小康的道路上，一个都不会少！

当前，疫情对世界经济的负面影响仍在不断增强，单边主义、保护主义上升，全球产业链、供应链受到冲击，但经济全球化大势不可逆转，开放合作仍是时代潮流。只要国际社会团结合作、携手应对，共同维护多边主义和自由贸易，推动完善国际经济治理体系，携手推动构建开放型世界经济，世界经济一定可以涅槃重生。而中国必将一如既往贡献全球经济的复苏和发展。世界好中国才会好，而中国好世界会更好！

(责编：高歌、常红)