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印尼地震死亡人数升至81人

2021年01月18日18:34 | 来源：新华网
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新华社雅加达1月18日电 （记者余谦梁、郑世波）印度尼西亚国家抗灾署18日说，印尼西苏拉威西省日前发生的6.2级地震已致81人死亡。为防范新冠疫情风险，印尼国家抗灾署将对灾民进行新冠病毒检测。

印尼国家抗灾署发言人拉迪提亚·贾迪在一份声明中说，截至18日8时，受灾最严重的西苏拉威西省首府马穆朱和震中所在地马杰内县已分别有70人和11人死亡，重伤人数分别达189人和64人。据官方预计，伤亡人数还将增加。

由印尼国家抗灾署、印尼国民军、警察以及志愿者等组成的联合救援队仍在进行搜救工作。连日来，印尼国家抗灾署出动直升机将救灾物资送到灾区。

据印尼气象、气候和地球物理局网站报告，雅加达时间15日1时28分（北京时间15日2时28分），西苏拉威西省马杰内县境内发生6.2级地震，震源深度10公里。16日和18日，震中附近分别发生5.0级和4.2级余震。

印尼地处环太平洋地震带，每年地震频发。2018年9月，印尼中苏拉威西省栋加拉县发生7.4级地震，地震及其引发的海啸造成2000多人死亡。

(责编：高歌、常红)

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