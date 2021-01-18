造船行业的起落兴衰，一向以来是衡量经济的重要风向标。

2020年在新冠肺炎疫情和经济不确定性的双重影响下，全球造船业处于近30年来的大萧条阶段，各国造船企业手持订单都出现大幅下降。

而从工信部日前发布的数据显示，2020年，中国新船接单量超过韩国，时隔两年重新夺回接单量全球第一。

这份最新出炉的数据显示，2020年，中国和韩国的新船接单量占全球份额的比例分别为48.8%和41.4%。时隔两年中国重返全球第一，韩国位居第二，日本获得约7%的份额，排名第三。

中国船舶集团副总经理 孙伟：其中重要的一条，就是我们国内疫情防控措施有力有效，坚定了船东对中国企业的信心，我们的研发人员主动作为、创新工作，确保了在疫情下和客户的沟通交流各个环节的畅通、高效。

同样得益于疫情防控有力有效，中国造船企业在造船完工量方面也取得优异成绩。这是目前全球最大的23000标准箱以双燃料为动力的集装箱船，在经过常规动力试航、LNG气体试航等复杂测试后，2020年年底在上海长兴岛正式交付。这是2020年我国交付的第3艘同类型的集装箱船。

据统计，2020年，我国造船完工量和手持订单量，分别占世界总量的43.1%和44.7%，继续在国际市场份额中继续领先。

中国船舶工业行业协会秘书长 李彦庆：2020年中国船舶工业逆势上扬，实现全面的突破，在造船完工量、新船订单量和手持订单量三大指标方面实现了全球第一的市场份额，特别是中国造船工业在各个船型上都有斩获，彰显了中国船舶工业极强的韧性和坚实的工业基础。

三大指标是业界衡量造船工业发展规模与实力的重要依据，之前三大指标全球第一一直被日本或韩国所占据。2010年中国首次跃居世界第一，但是在新船订单方面，2018年、2019年又被韩国反超。（总台央视记者 徐扬 杜雷鸣 河北台 江苏台）

(责编：艾雯、刘洁妍)