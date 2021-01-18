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“我们被欺骗了！” 美国新冠肺炎疫苗供应不足引多州指责

2021年01月18日16:22 | 来源：央视新闻客户端
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据美国有线电视新闻网报道，美国卫生与公众服务部方面15日表示，目前没有可供分发的新冠肺炎疫苗储备，这一消息引发多个州的担忧与不满。多州州长指责联邦政府在疫苗供应问题上欺骗各州，导致随着接种人群范围扩大，疫苗供应却跟不上。

美国联邦政府一直敦促各州政府扩大接种范围，同时承诺为了保证已经接种的人可以及时接种第二剂疫苗，美国政府已经进行了战略性地储备。但是近日，首批接种疫苗的美国人已经需要接种第二剂，而联邦政府的疫苗供应却没有显著增加。

多州州长表示，如果疫苗的供应不能提高，医院可能停止接受注射第一剂疫苗的预约，这将导致大量符合资格的美国人无法预约，极易引发恐慌。

俄勒冈州早些时候宣布，将把疫苗接种资格扩大。但州长布朗15日表示，由于联邦政府的欺骗，这些计划处于搁置状态。同一天，科罗拉多州州长波利斯也称，该州同样受到联邦政府的欺骗。

俄勒冈州州长 布朗：我可以非常明确地说，这是全国性的欺骗。令我感到震惊的是，联邦政府明知道无法实现，还是让美国民众（对接种疫苗）充满期待，而且后果严重。

科罗拉多州州长 波利斯：今天，我带着极其失望的心情来到大家面前，因为我们被欺骗了。就在几天前，联邦政府还让我们相信，他们会释放他们储备的第二剂，这相当于一周内向科罗拉多州供应约三周的量，大约21万剂，不幸的是，这不是真的。

威斯康星州州长埃弗斯直言，在疫苗储备明显不够的情况下，联邦政府官员依旧承诺向威斯康星州发放疫苗，这个承诺现在看来就像是打了该州人民一记耳光。

美国威斯康星州州长 埃弗斯：现在我们发现，至少从媒体的报道上来看，华盛顿（储存疫苗）的柜子是空的，这简直是打了威斯康星州人民一个耳光 。坦率地说，我想不明白，联邦政府官员明明知道疫苗供应不足，为什么还要做出这样的承诺。

纽约州州长科莫透露，本周纽约州从联邦政府那里获得的疫苗量不增反降，从30万剂缩减到25万剂。

面对各州的指责和愤怒，联邦政府却将疫苗供应不足归咎于各州疫苗分发的混乱和对联邦政府错误的预期。

(责编：艾雯、刘洁妍)

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