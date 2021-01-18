人民网河内1月18日电 （记者刘刚）中国驻越南大使馆18日举办纪念中越建交71周年线上庆祝活动。中国驻越南大使熊波和越共中央委员、农业与农村发展部部长阮春强分别发表视频讲话。

熊波在讲话中说，在两党两国最高领导人战略引领下，中越关系不断拓展深化，内涵更趋丰富。2020年，双方克服疫情影响，保持高层“云端互动”。双方相互提供防疫援助物资，交流疫情防控经验，携手取得疫情防控重大战略成果。同时，中越经贸务实合作展现出强劲韧性和巨大潜力。

熊波表示，新形势下，中越关系的广度和深度前所未有，对两国稳定与发展、对地区和平与稳定都具有重要战略意义。在百年变局和世纪疫情叠加背景下，双方更要加强团结合作、共享机遇、共迎挑战，实现共同发展。中方愿同越方巩固政治互信、把稳中越关系发展方向，持续深化合作、密织利益纽带，弘扬传统友谊、夯实中越关系民意基础。

阮春强在讲话中说，回顾2020年，尽管受新冠疫情影响，越中睦邻友好和双边关系仍保持发展势头。在世界经济因疫情遭重创的背景下，双方经贸合作逆势增长，两国各部委和地方间合作不断深化，为双方带来切实利益。

阮春强说，相信在双方共同努力下，越中全面战略合作伙伴关系将不断巩固、深化并取得新进展。这符合两国和两国人民的共同愿望和利益，将为地区乃至世界和平、合作和发展作出切实贡献。

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