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2021年01月18日14:26 | 来源：人民网－人民日报海外版
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2020年中国电影票房可观

2020年标志着电影史上的一个转折：好莱坞的头把交椅到了中国手中。据美国康姆斯科分析公司统计，受新冠肺炎疫情影响，美国全年票房收入勉强达到约23亿美元，与2019年（114亿美元）相比暴跌了80%。

尽管中国也没有躲过疫情的影响，票房跌幅也很大，但这并未阻碍中国成为全球票房老大。2020年中国总计售出5.48亿张电影票，而美国电影票销量只有2.32亿张，法国只有6500万张。

2020年，中国电影院从1月至7月关闭了约178天，随后逐渐开门迎客。出于疫情原因，起初影院上座率被限制在30%，之后有所上调。2020年12月，中国电影市场终于恢复活力，票房收入达到2019年同期的90%，上映的新片数量与2019年同期几乎持平。

电影市场复苏的证据之一，就是2021年元旦当天中国票房收入达到约9300万美元，创下了元旦票房历史新高。元旦票房主要集中在中国国产影片上。

——据法国《费加罗报》网站报道

中国式“带货直播”走向世界

电子商务在中国已经达到其他国家无法想象的发展高度。最新领域之一是“带货直播”。这种方式的基本前提很简单：“网红”会在与观众实时互动的同时展示一系列产品，并在轻松欢快的氛围中提供折扣。但这种模式尚未在西方流行。

一家直播平台自2019年启动以来，已经以十多种语言进行了超过3.5万场直播，吸引了9100万人次观看。这仅仅是个开始。2020年5月，该直播平台开启全球“网红”孵化计划。西班牙是这项计划面向的主要国家之一。

“带货直播”走出国门所必要的文化适应性也影响了其形式。中国的直播节奏非常快，非常注重销售，而在国外，它们更类似于电视节目。因此“网红”可能需要花更多时间来解释产品的特性。

——据西班牙《国家报》网站报道

中国确立5G发展领先优势

2019年，中国成为世界上最先推出商用5G服务的国家之一。自那以来，这个亚洲国家已在5G网络部署的国际竞赛中确立领先优势。专家们说，5G对提高生产力和国际竞争力至关重要。5G与人工智能一起被称为塑造新世界秩序的技术。

中国运营商已经基于自己的基础设施，在建设独立组网的5G网络方面进行了先人一步的投资，这将帮助中国企业从5G技术的所有潜在优势中受益。

新的5G网络必须适应物联网催生的新经济以及日益增长的网络用户数。根据全球移动通信系统协会的数据，到2025年全球5G用户数将达到18亿，其中中国将占近45%，从而成为全球最大的5G市场。基于5G网络的物联网将涉及家用电器、工业传感器、智能建筑等领域。

中国被认为是5G的领导者，原因很简单：2020年，中国占据了全球70%的5G网络连接。尽管与4G相比，5G连接仍然很少，但它们的增长速度令人目眩。

——据《西班牙人报》网站报道

(责编：艾雯、刘洁妍)

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