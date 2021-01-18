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丹中友谊源远流长（大使说）

马 磊
2021年01月18日14:25 | 来源：人民网－人民日报海外版
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丹中友谊可谓源远流长，可以追溯到大约350年前，当时第一艘丹麦商船抵达中国。自1908年以来，我们和中国建立了不间断外交关系。即使在困难时期，两国外交往来依旧频繁。1950年，丹麦成为最早承认中华人民共和国的西方国家之一。刚刚过去的2020年，可以说是丹麦和中华人民共和国外交关系的一个重要里程碑。

这些年，我们两国之间的关系得到了长足发展。2008年，丹中一同建立了全面战略伙伴关系。2017年，丹麦与中国签署了《中丹联合工作方案（2017-2020）》。如今，我们的伙伴关系涵盖了双方有着共同利益的广泛领域，比如能源、气候、环境、食品、农业、卫生、海事等。双边合作的一个重要目标是支持实现联合国可持续发展目标（SDG）。中国和丹麦都对气候变化这一议题提出了愿景，我们只有通过共同努力，才能实现这些目标。

两国商贸往来在过去10年间的快速增长，生动证明了丹中之间牢固紧密的伙伴关系。如今，中国已成为丹麦的第六大出口市场，以及欧洲以外的第二大出口市场。仅2019年，丹麦对中国的货物和服务出口总额就超过了780亿丹麦克朗（约合人民币837亿元），与2018年相比增长8.5％。

丹麦和中国之间的深厚交往还涵盖了人文交流与跨文化对话。比如，两只大熊猫“星二”和“毛二”在2019年移居丹麦。作为中国和丹麦两国人民之间深情厚谊的象征，两只大熊猫入住了哥本哈根动物园，在由世界著名建筑设计公司比亚克·英厄尔斯集团（Bjarke Ingels Group）设计的阴阳太极状熊猫馆安家。此外，丹麦诗人、作家汉斯·克里斯蒂安·安徒生也深受两国人民的喜爱。

丹麦和中国面临着许多共同的挑战，也分享许多共同的利益，尤其是在可持续绿色转型这一领域。2021年，希望我们能够保持并进一步推动两国深厚的友谊，以应对当今时代我们共同面临的全球性挑战，努力造福中国和丹麦。

（作者为丹麦王国驻华大使）

(责编：艾雯、刘洁妍)

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