海外网 张六陆

丹麦驻华大使马磊近照。海外网 付勇超摄

丹麦驻华大使马磊近日接受人民日报海外网采访时表示，他上任后高度重视推动丹中两国文化交流与民心相通，未来，他有信心助力两国关系继续向前迈进。典雅的城堡、平缓的河流、洁白的冰川……在欧洲北部，“童话王国”丹麦安静矗立。《丑小鸭》《海的女儿》《卖火柴的小女孩》……安徒生童话从这里走出，陪伴着全球无数儿童成长，也成为几代中国孩子的记忆。

童年就跟中餐馆“结缘”

2020年9月，马磊正式出任丹麦驻华大使。尽管东亚事务并不是马磊之前外交工作的主要方向，但中国对他而言一点也不陌生。“我第一次尝试外国餐厅，既不是意大利披萨店，也不是美国汉堡店，而是一家中餐馆。”马磊回忆道，“那时候我才五六岁，虽然对中国概念不深，但中餐馆的异域风情给我留下了深刻印象。”

随后几十年里，中国的形象在他心中愈发立体饱满。在丹麦，他看到很多人像他一样喜欢中餐，还有不少丹麦人练起了太极。

出任驻华大使之前，马磊曾两度因公到访中国，在北京、上海等地感受这个国家传统文化与现代元素的交融。这次以丹麦驻华大使的身份回到北京，当“异域”成为“新家”，他看到了一个充满生机活力的中国。

“我很喜欢中式建筑。”马磊指着窗外砖瓦叠砌的使馆建筑说，“丹麦使馆的很多建筑都使用了灰砖，这是一位丹麦设计师设计的，而灵感就源于北京胡同里的四合院。”马磊希望未来可以有更多机会到老北京胡同里转一转、逛一逛。

随着对中华文化的理解不断加深，马磊也在生活中不断“解锁”新体验。在马磊看来，北京极富生活气息。闲暇时，他喜欢到北京各大公园里遛弯，有时学学打太极、看看放风筝。“中国的风筝非常漂亮。”马磊笑着说，“作为中国文化的一部分，风筝具有很特殊的意义——风筝与风等自然力量进行互动，而放风筝的人是在与自己的历史和文化互动。”

北京之外，马磊也看到上海的活力和发展始终如一。回想多年前第一次到上海的情形，马磊仍觉历历在目：“那是一个很有活力的城市，身处其中，你能很快感受到上海的繁荣。”2020年11月，第三届中国国际进口博览会在上海举行。马磊借此机会飞抵上海，在进博会上向中国和全球消费者介绍丹麦商品。

“中国绿色转型实践值得称赞”

2020年抵京后不久，马磊便在亮马河畔组织了一场骑行活动，以响应联合国可持续发展目标，倡导健康生活。通过多种方式推动丹中两国在应对全球气候变化、实现经济绿色转型等方面深化合作正是他的工作重点之一。

马磊介绍说，作为最早参与绿色转型的国家之一，丹麦在该领域深耕多年并取得一些成绩，足以证明“温室气体可以从经济增长中剥离出来”。他呼吁所有人快速行动起来，“一旦我们做出改变，不但可以减缓气候变化，还可以创造出新的工作岗位，打造像北京一样的宜居城市和可持续发展经济体。”

马磊高度关注中国的政策走向，在他看来，全球绿色低碳转型的成功离不开中国的努力。2020年9月22日，中国国家主席习近平在第七十五届联合国大会一般性辩论上郑重宣布，中国将采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。对此，马磊深感钦佩：“这对其他国家来说是一个强有力的信号，对中国而言则是一个勇敢的举动，因为要实现这个目标殊为不易。”他表示，作为世界碳排放量最大的国家之一，中国提出减排目标释放有利信号，“中国绿色转型实践值得称赞，可以在全世界产生共鸣。”

马磊高兴地看到丹中两国近些年在能源、环境、气候等领域的合作不断走向纵深，“希望未来我们可以为了实现共同目标而更加密切地合作。”他特别提到一个令他印象深刻的丹中合作项目案例：某个中国创业团队来到丹麦，为丹麦的风车检测带来了革命性的技术——使用无人机来检测风车叶片工作情况。“在以前，这需要停止整个风车的运转，但现在可以直接使用无人机、算法以及虚拟现实技术来检测叶片工作状况。这是一项非常棒的中国技术。”马磊认为，中国的技术加上丹麦的资源，“二者相加是个完美的组合”。

“丹中关系将会不断进步”

丹麦是最早与新中国建交的西方国家之一，也是唯一与中国建立全面战略伙伴关系的北欧国家。2020年是中丹建交70周年，在此历史性时刻出任驻华大使一职，马磊对中丹双边关系的未来充满期待。

回望两国关系的发展历程，马磊认为，合作是双边关系的基石。70年间，从政治到经济，从科学到文化，从建立全面战略伙伴关系到共同发表《中丹联合工作方案（2017-2020）》，丹中关系的广度和深度都得到极大拓展。基于此，马磊表示：“在我的任期内，双边合作的基础将更为牢固，两国关系也会不断进步。”这份自信源于马磊对丹中关系的细致观察和真切感受。

在他看来，即便在新冠肺炎疫情冲击下，丹中经贸合作纽带依然牢固。丹麦统计局发布的最新数据显示，2020年1-10月，丹中双边贸易额超118亿美元，同比增长9.1%，丹麦对华进出口呈现增长态势。“中国市场对丹麦来说非常重要。中国是丹麦除欧盟和美国之外最大的市场，也是丹麦海外第二大投资国。”马磊说，“我将继续推进两国在能源、健康、环境、食品、城市等各方面的战略合作。”

经贸之外，马磊也感受到年轻人为丹中人文交流牵线搭桥的温度。不久前，马磊到访北京第二外国语学院，与丹麦研究中心的师生热情交谈。短短几个小时的行程给大使留下了深刻印象，他相信，日益紧密的人文交往有助于增进两国友好关系发展。马磊还透露，2021年丹麦驻华大使馆计划以中国人熟知的安徒生童话为主题举办系列展览活动，拉近两国民众的心灵距离。

(责编：艾雯、刘洁妍)