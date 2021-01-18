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与大使因“童话”相识（采访手记）

海外网 张六陆
2021年01月18日14:25 | 来源：人民网－人民日报海外版
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2019年的秋天，“我在中国当大使”栏目组首次走进丹麦王国驻华大使馆，对时任丹麦驻华大使戴世阁进行专访。戴世阁曾说“童话是联结丹中民心的桥梁，安徒生笔下的故事让我们彼此了解”。巧合的是，我们与新任丹麦驻华大使马磊的相识，同样因为“童话”。

第一次见到马磊大使是在北京798艺术区的丹麦文化中心。作为中丹建交70周年庆祝活动的一部分，安徒生博物馆“阳光·自由·小花”展览在这里举办。马磊身着一袭深蓝色西装，身材挺拔，热情友好，举手投足间彰显干练。他在致辞中表示，安徒生精彩的童话故事伴随他长大；如今作为一名驻华外交官，他再次发现童话对于丹中人文交流的意义所在。在随后举行的茶话会上，栏目组主动找到马磊大使争取专访机会，在我们自报家门后，大使笑着说：“我看过‘我在中国当大使’的节目，我愿意接受你们的采访。”

再次走进丹麦使馆，栏目组仍惊叹于东西方文化的完美交融：一座地处东三环、闹中取静的四合院，将青砖灰瓦、胡同庭院等中式审美意趣与铁艺雕塑、抽象壁画等北欧极简设计风格巧妙结合，在使馆区中别具一格。

跟随使馆工作人员穿过一条长长的走廊，我们发现马磊大使早已在办公室门口等候。他热情地同每个人握手致意，主动问我们“喝茶还是热水”。当一切准备妥当，大使招呼所有人都坐下，并鼓励在场所有人都可以提问，对他的专访俨然变成了一场“座谈会”。

由于大使赴华不久，栏目组便以他前几次来华见闻为切口开始了这场访谈。从大使的中文名字到他最爱吃的中国菜，从科技创新到节能减排，大使谈兴渐浓，采访气氛愈发轻松，办公室不时传出阵阵笑声。

采访结束前，我们追问大使2021年的工作计划，他表示，很遗憾2020年没能到中国更多省市去走一走、看一看，希望2021年有更多机会见到多元的中国。大使特别提到，安徒生博物馆将于2021年在丹麦欧登塞落成，“届时我们将在丹麦举办一个展览，也会邀请丹麦艺术家来中国。”

(责编：艾雯、刘洁妍)

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