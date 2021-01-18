本报电 （郑长铃、任慧）由中国艺术研究院文化发展战略研究中心主持的《人类命运共同体思想及认知调研报告》近日公开发布。报告面向日本、韩国、越南、泰国、菲律宾、马来西亚、新加坡、印度尼西亚、印度、俄罗斯、哈萨克斯坦与乌克兰共12个国家的大学本科及以上学历人群，了解他们对于以文明交流互鉴为主要内容的人类命运共同体理念的认知状况，以及对于文明交流互鉴的需求状况。

在人类命运共同体理念认知方面，报告显示，民众追求和平发展，期待共赢共享，对于命运相连和共同担当持有基本认知，超七成受访者认同本国、本民族的前途命运与世界上每个国家、民族的命运都是紧紧联系在一起的。在人类命运共同体理念中关于“坚持交流互鉴，建设一个开放包容的世界”的内涵阐释上，周边国家受访者对开放型世界经济方向给予高度认可，75%认同本国应支持开放、透明、包容、非歧视性的贸易体制。在人类命运共同体理念中关于“坚持合作共赢，建设一个共同繁荣的世界”的内涵阐释上，76.9%的周边国家受访者认同文明差异应成为人类文明进步的动力。共赢共享作为中华民族优秀传统文化的重要思想以及人类命运共同体理念的发展目标，在受访者群体中引起广泛共鸣。

在文明交流互鉴方面，近七成周边国家受访者认为“文明没有高下、优劣之分，只有特色、地域之别”，不同文明间的平等互鉴及互补互动互助的关系成为受访者的共识。各国受访者对本国与中国进行文明交流互鉴的意愿较强，关于加强本国文化与中国文化的交流与合作方面，近七成受访者对此表示认同。在诸多文明交流活动中，到中国旅游（68.1%）成为受访者最感兴趣的了解和感受中国文化的途径，排名紧随其后的是中国电影（48.1%）与各类文化交流活动（41.9%），兴趣度亦较高。教育与培训的兴趣度为32.5%。

特别值得关注的是，文化与经济相互交融的特点日益显著，文化的经济功能增强，文明交流互鉴的繁荣程度能够促进国家间的经济合作。调研显示，受访者对中国以文化为主题开展的商业活动有一定的兴趣，3种商业活动形式的兴趣度在四成以上，分别是参观中国春节主题商品展（46.4%）、参观中国商品进口博览会（43.4%）与购买中国文化创意设计的商品（41.5%）。

(责编：艾雯、刘洁妍)