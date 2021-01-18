马秀秀

图为《世界侨情报告（2020）》蓝皮书。

中国华侨华人研究所供图

日前，由中国华侨华人研究所编撰的《世界侨情报告（2020）》蓝皮书（下称“报告”）在社会科学文献出版社出版发行。该报告按照亚洲、欧洲、非洲、大洋洲、美洲等五大洲和主要国家的地理空间划分，重点梳理分析2019年1月1日至12月31日期间多个国家和地区的华侨华人在拓展、融入、政策、生活等方面的大事要事，力求全面客观展现侨情一年来的发展概况、重大事件、热点问题、政策变化及有关统计数据资料。

报告认为，海外华侨华人生存发展环境保持总体改善趋势，对当地经济社会发展的贡献逐步得到肯定。

人数总量有所增长

2019年，包括新移民在内的华侨华人，在世界各国的人数总量依然有所增长。

中国是美国外来移民居前三位的来源国，华侨华人达508万。由于中国人移民美国的历史较长，华裔是亚裔在美国总人口中占比居第一位的群体；在收入方面，华裔家庭收入中位数约72800美元，稍低于亚裔家庭收入中位数；在从业领域上，华裔从事教育服务、健保和社会援助的占比较高；从地域分布来看，华侨华人主要聚集在美国大城市，其影响力也在逐步增强。

日本华侨华人突破100万人，更多人选择永久居留，保留中国国籍。改革开放以来，意大利华侨华人数量持续上升，尤以浙江省籍侨胞为多。截至2018年，意大利华侨华人约30万人，在移民数量中排名第四。西班牙国家统计局发布数据显示，2018年，华侨华人为19万人，是西班牙第六大移民群体。中国是德国第二大外籍人才来源国，占“蓝卡”发放总数的25.9%。

海外侨情形成新形态

2019年，经过新中国70年的发展特别是改革开放40多年历程，中国已经发生了翻天覆地的变化，海外侨情也在时代发展中形成新的形态。对此，报告从三方面进行了梳理。

从规模和生存形态看，世界各地华侨华人实现了从华侨社会向华人社会的转变，并出现了新的形态。海外华人的比重不断提高，新中国成立时基本以华侨为主，改革开放之初华人占华侨华人总数的80%，现在华人占90%。

从群体结构来看，华侨华人的结构、成分发生重大变化。与新中国成立之初的90%以上是职工、农民、文教工作者、手工业者和小商小贩等相比，现在海外华侨华人70%以上在经商。行业分布主要集中在房地产、制造业、银行金融业，经济实力和竞争力更强了。

从民族认同、文化认同看，“一个中国”共识深入人心，华人融入当地程度加深。此外，华侨华人融入住在国的程度在不断加深，一个重要表现是参政的人数、层次均在不断提高。

（据中新社电）

(责编：艾雯、刘洁妍)