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伊朗外长批评英法德未对维护伊核协议作出贡献

2021年01月18日14:23 | 来源：新华网
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新华社德黑兰1月17日电（记者夏晨）伊朗外交部长扎里夫17日表示，英国、法国和德国等欧洲国家没有为维护伊朗核问题全面协议作出贡献。

扎里夫当天在社交媒体上发文说，英国、法国和德国遵从美国财政部外国资产控制办公室的意愿来履行伊核协议义务，而对维护该协议未作任何贡献。

伊朗媒体认为，扎里夫此番表态是对英法德三国外长日前言论等的回应。据报道，法国外长勒德里昂16日表示，伊朗“正处在获取核能力的过程中”，这一进程必须停止。

伊朗中央银行17日在其官方网站上发表声明说，英法德三国此前建立与伊朗进行贸易的“贸易往来支持工具”，用以挽救伊核协议，但这一机制未能奏效，主要原因是相关欧洲国家“没有勇气”发挥独立经济力量，也没有找到为这一机制融资的渠道。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊朗核问题全面协议。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，国际社会解除对伊制裁。美国政府2018年5月单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁措施。伊朗2019年5月以来逐步中止履行协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。

(责编：艾雯、刘洁妍)

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