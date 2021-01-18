新华社北京1月18日电 《参考消息》18日刊登源自英国《金融时报》网站的文章《欧盟制订计划，以便在后特朗普时代减少对美元的依赖》。文章摘要如下：

美国政府换届之际，随着欧盟寻求降低欧洲面对美国制裁和其他金融风险时的脆弱性，布鲁塞尔准备就全球市场过于依赖美元发出警告，向美元的优势地位发起挑战。

《金融时报》记者看到的欧盟委员会政策文件草案显示，欧盟对特朗普政府强调美国和美元在全球金融体系中主导地位的政策深感失望。

这份文件强调，在美方对伊朗实施制裁的情况下，欧盟很难维持自身独立性。这证明欧盟有必要“保护”自己免受此类“非法在域外实施的措施的影响”。

美国的伊朗战略对欧洲的金融基础设施产生了直接影响，例如，环球银行间金融通信协会支付信息系统以及像欧洲清算银行和明讯银行这样的证券存管机构就受到冲击。

文件说：“欧盟应采取措施保护欧盟的经营者，以防第三国强迫设在欧盟的金融市场基础设施服从其单方面采取的制裁措施。”

文件强调，欧盟渴望在金融等一系列领域进一步自力更生。欧盟还需要从新冠疫情中吸取经验教训，设法让欧元发挥更大作用。

欧盟长期以来一直寻求扩大欧元使用范围，例如在大宗商品合约中使用欧元，以加强金融和经济自主性。欧盟认为，让欧元在全球发挥更大作用将“保护欧盟经济免受外汇冲击，并降低对其他货币的依赖”。

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