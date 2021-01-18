新华社北京1月18日电 综合新华社驻外记者报道：新冠疫情暴发以来，中国持续向非洲国家提供抗疫物资、派遣医疗专家组，同时与一些非洲国家开展疫苗合作。对此，非洲各界人士高度评价中国积极向非方提供抗疫支持，相信中方提供的疫苗将助力非洲国家战胜疫情。

非洲疾控中心副主任艾哈迈德·奥格韦尔说，中国给予非洲很多帮助，包括无偿提供大量检测试剂和防疫物资、派遣医疗专家，为非洲抗疫提供宝贵意见和支持。非洲疾控中心与中国疾控中心密切合作，分享信息，使非方得以更好地应对疫情。

非洲岛国塞舌尔近日在全国展开中国国药集团研发的新冠灭活疫苗接种。塞舌尔总统拉姆卡拉旺成为该国首位新冠疫苗接种者，他此前对中方及时向塞方提供多批抗疫物资表示感谢，认为这为塞抗击疫情发挥了重要作用。

埃及国家研究中心前主任哈尼·纳齐尔表示，在埃及暴发新冠疫情之后，中国向埃及提供了大量抗疫物资，有力支持了埃及疫情防控。日前埃中两国已签署《中埃关于新冠病毒疫苗合作意向书》，埃及卫生部正式批准紧急使用中国国药集团新冠灭活疫苗，预计埃及很快将开始疫苗接种。

赞比亚大学自然科学院院长奥内斯穆斯·穆尼亚蒂说，新冠疫情给非洲各国经济社会发展造成严重冲击，在非洲国家最需要帮助的时候，中国一直都在。疫情使赞比亚脆弱的公共卫生系统面临挑战，中国援助的医疗设备、防疫物资及时且必要，帮助赞方显著提升了病毒检测能力，并保障了一线医务人员的安全。

摩洛哥非洲中国合作与发展协会主席纳赛尔·布希巴说，中国一向重视兑现承诺，向众多非洲国家伸出援手。中国不仅全力研发新冠疫苗，而且推动疫苗成为全球公共产品，一些质疑中国向非洲提供疫苗诚意的人是别有用心的。

阿尔及利亚全国防治新冠疫情科学委员会成员、全国医师协会主席贝尔卡尼表示，阿提出购买中国疫苗后得到中方迅速积极的回应。阿选择接种中国生产的灭活疫苗不仅因为其具有很高的有效性，而且更方便保存和运输。（参与记者：李碧念、文浩、赵宇鹏、汪平、陈斌杰、黄灵）

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