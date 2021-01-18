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严防潜在暴力风险！美国华盛顿多个核心区域重兵把守

2021年01月18日13:56 | 来源：央视新闻客户端
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美国新一届总统就职典礼将于当地时间1月20日在首都华盛顿举行。美国国会1月6日遭暴力冲击事件过后，潜在的安全威胁仿佛阴云一样笼罩在华盛顿上空。

17日，华盛顿多个核心区域重兵把守，严防可能出现的暴力事件。

目前，华盛顿重兵云集，国防部已授权在华盛顿部署2.5万名国民警卫队士兵。据哥伦比亚广播公司报道，2.5万人相当于目前美国在伊拉克和阿富汗的驻军人数的5倍。

华盛顿市民：这里就好像战区

随着新一届总统就职典礼的临近，美国首都华盛顿特区安保越来越严密，气氛日趋紧张。华盛顿核心地区几乎已进入完全封闭状态。在议会大厦等联邦机构附近的各个路口都树立起了防护栏，全副武装的士兵随处可见。凝重的气氛让很多市民感到压抑和不安。

华盛顿市民：这很可怕，很可怕。看到这么多国民警卫队车辆停在路边，我们只是想出来走走，看看情况如何。这确实很可怕，我不喜欢这种感觉，令人不安。

联邦调查局前局长担心出现武装暴力事件

据美联社17日报道，美国联邦调查局前局长科米说，在就职典礼期间，可能会出现武装人员制造的暴力事件。未来几天乃至几周内，或许会有更多暴力行为出现。

17日，华盛顿市长鲍泽对媒体表示，她不仅担心国会大厦等区域的潜在安全风险，也担心华盛顿其他地区，包括居民区内可能发生的袭击。鲍泽说，他们已经做好预案，一旦居民区发生袭击或骚乱，会立刻向相关地区转移警力。

(责编：艾雯、刘洁妍)

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