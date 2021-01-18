人民网讯 《以色列发展报告（2020）》新书发布会暨学术研讨会日前以线上+线下会议方式举行。此次活动由河南大学以色列研究中心、郑州大学历史学院、社会科学文献出版社主办。

在发布会上，河南大学副校长孙君健、社会科学文献出版社社长王利民、中以学术交流促进协会中方协调员关媛先后致辞。郑州大学副校长、《以色列发展报告（2020）》主编张倩红进行主题发言和《以色列发展报告（2020）》新书发布。河南大学历史文化学院院长张礼刚主持新书发布会。

在学术研讨会上，中国中东学会会长、清华大学国际与地区研究院院长杨光研究员，中国世界古代中世纪史研究会副会长、中国宗教学会常务副会长、中国社会科学院世界宗教研究所赵文洪等专家学者就《以色列发展报告（2020）》及其相关问题进行了评价和研讨。

《以色列发展报告（2020）》认为，2019年，以色列国内生产总值（GDP，不包括进口税净额）为1.36万亿新谢克尔，同比增长3.5%。2019年以色列实际国内收入（国内生产总值减去对外贸易变化造成的利润损失）增长了4.6%，对外贸易利润占国内生产总值的1.1%。商业领域GDP为1.04万亿新谢克尔，同比增长4.0%；货物及服务进口额为0.38万亿新谢克尔，同比下降1.1%；货物及服务出口额为0.41万亿新谢克尔，同比增长4.0%。固定资本形成总额为0.29万亿新谢克尔，同比增长1.0%。2019年，以色列人均国内生产总值为15.56万新谢克尔，同比增长1.6%。居民净储蓄（居民可支配收入与消费支出之差）占个人可支配收入的18.1%（2018年为17.2%）。

《以色列发展报告（2020）》由社会科学文献出版社出版发行，为以色列蓝皮书系列第6部。《以色列发展报告（2020）》共有七个部分，聚焦当前以色列的经济发展、政治局势、安全形势及社会状况，对于了解当前以色列及中东局势，进一步深化中以交流与合作、推进中以创新全面伙伴关系有着重要的资讯作用及参考价值。

(责编：崔越、常红)