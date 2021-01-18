原标题：韩国新任驻日大使召开记者会 称希望恢复韩日关系

综合报道，日前，韩国总统文在寅授予姜昌一国书，任命其为韩国新任驻日大使。17日，姜昌一以视频连线的形式召开记者会，表达了要致力于恢复韩日关系，加强两国合作的态度。

据韩媒报道，姜昌一就韩国法院1月8日对慰安妇受害者索赔案作出胜诉判决一事表示，不能重复过去的错误。

他还表示，通过强征劳工案，可以明确将历史问题和经济问题混为一谈，对韩日两国都没有好处。姜昌一表示，在遵守各方原则的基础上能解决强征劳工赔偿问题的方案不少，相信只要凝聚智慧，拿出诚意讨论就定能找到解法。

此外，姜昌一称，韩总统文在寅嘱咐他致力于恢复韩日关系，加强双边合作，并表示愿同日本首相菅义伟畅谈交流。他将在递交国书时向菅义伟转达文在寅这一信息。

另据日本共同社报道，在接受日媒采访时，姜昌一指出，日韩关系“处于1965年建立邦交以来最差的状况”，称“今后(日韩)应就历史问题促膝真诚讨论、摸索政治解决方式”。

姜昌一还列举日韩为使东京奥运会成功举办而合作，表示“将作出一切努力”构筑面向未来的关系。

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