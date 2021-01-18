原标题：全球疫情简报：德国报告7例疑似与接种新冠疫苗相关的死亡病例

新华社北京1月18日电 17日全球疫情简报：德国报告7例疑似与接种新冠疫苗相关的死亡病例

全球数据

世界卫生组织：截至欧洲中部时间17日16时35分（北京时间17日23时35分），全球新冠确诊病例较前一日增加683378例，达到93194922例；死亡病例增加12893例，达到2014729例。

美国约翰斯·霍普金斯大学：截至北京时间18日6时22分，全球新冠确诊病例达94935551例，死亡病例为2028779例。美国是全球疫情最严重的国家，确诊病例达23896221例，死亡病例为397258例。

新闻事件

美国疾病控制和预防中心最新预测显示，至2月6日，美国累计新冠死亡病例可能达到44万例至47.7万例。这意味着未来3周美国可能将有高达8万人死于新冠。

德国疫苗审批机构保罗·埃尔利希研究所日前发布报告说，该机构已统计到325例疑似与接种新冠疫苗有关的不良反应病例，其中51例为严重不良反应，7例死亡。不过该机构专家表示，这些不良反应报告虽与疫苗接种存在时间上的关联，但未必有因果关系。2020年12月27日，德国正式启动新冠疫苗大规模接种，首批接种的疫苗由德国生物新技术公司和美国辉瑞制药有限公司合作研发。

奥地利政府17日宣布，该国将把第三次全面“封锁”措施延长至2月7日，同时收紧部分防疫规定，以防控新冠疫情，阻遏变异新冠病毒传播。

由于日本最近的新冠疫情形势恶化，日本国内外怀疑东京奥运会无法在7月如期举行的声音开始增多。日本内阁官房长官、政府发言人加藤胜信17日表示，日本各方正在致力于筹办东京奥运会。

菲律宾卫生部17日公布的数据显示，菲累计新冠确诊病例已超过50万例。专家认为，近期菲新冠疫情有反弹趋势，这与此前节假日期间民众聚集增多有关。

涉华动态

巴西国家卫生监督局17日宣布，给予中国北京科兴中维生物技术有限公司研发的新冠疫苗克尔来福紧急使用许可。巴西首批新冠疫苗接种者当天接种中国疫苗。

(责编：燕勐、刘洁妍)