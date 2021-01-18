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为遏制疫情　法国全国宵禁

2021年01月18日09:04 | 来源：新华网
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原标题：为遏制疫情　法国全国宵禁

　　为遏制新冠疫情，法国16日起在全国范围实施宵禁，时间为晚6时至次日早6时。此前，法国大部分地区晚8时至次日早6时实施宵禁。

　　德新社报道，宵禁时段内，商店必须关门，人们没有紧急理由不得外出，违者将面临罚款甚至监禁。

　　路透社报道，宵禁将持续至少15天。一些商店和企业为减少损失，16日开始把开门时间提前到早7时30分。

　　眼镜店Win Optic创办人米卡埃尔·莱维说，宵禁对周末生意影响不大，但在工作日，不少人晚6时左右下班后才去眼镜店。

　　法国流行病学专家雷诺·皮亚鲁认为，宵禁对遏制传染性更强的变异新冠病毒作用不大，“实施新一轮‘封城’措施不可避免”。他说：“我们必须像英国，甚至像德国那样付出巨大努力。与其以后管得严，不如现在严。”

　　法国总理让·卡斯泰14日宣布延长宵禁时间等防疫措施。他说，法国疫情虽然得到有效控制，但仍“不稳定”，如果疫情继续恶化，“我们将立即采取新一轮‘封城’措施”。

　　此外，法国18日起将对欧洲联盟成员国以外人员实施更严格的入境规定，入境法国时须提供出发前72小时内新冠病毒核酸检测阴性证明，并接受7天隔离观察。（欧飒）【新华社微特稿】

(责编：燕勐、刘洁妍)

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