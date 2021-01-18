原标题：新冠疫情“压低”国际移民增势

联合国经济和社会事务部人口司15日发布报告，估算自2019年年中至2020年年中，新增国际移民人数较先前预计减少大约200万。导致这一情况的一大原因是，新冠疫情下大量国家和地区实施限制人员流动的防疫措施。

报告称，2000年以来，国际移民数量大幅增长。国际移民人数2020年达到2.81亿，这一数字在2000年为1.73亿。联合国经济和社会事务部人口司司长约翰·威尔莫思说，国际移民人数约占全球总人数的3.6%。

报告作者克莱尔·梅诺齐在15日举行的新闻发布会上说，依据先前预计，2019年年中至2020年年中的新增国际移民数量为700万至800万人，但实际增量较这一预测少200万人。

梅诺齐说，新冠疫情席卷全球，多国从2020年3月开始采取关闭边界和限制旅行等防控措施。到2020年年中，国际移民数量4个月内基本零增长。

就整体趋势而言，梅诺齐认为2020年下半年“数据可能更有可比性”。

美国是国际移民入境最多的国家，2020年其境内移民人数为5100万，约占全球移民总数的18%。排在其后的是德国和沙特阿拉伯，境内移民人数分别是1600万和1300万。

印度是最大移民输出国，2020年生活在境外的印度移民有1800万人。墨西哥和俄罗斯排在其后，各有大约1100万人。

女性约占国际移民总数的48%。难民约占12%，这一比例在2000年为9.5%。

威尔莫思说，接近三分之二的国际移民生活在高收入国家。

世界银行预测，受疫情冲击，移民向中低收入国家的侨汇预计从2019年的5480亿美元减少到2021年的4700亿美元，降幅约为14%。（陈立希）（新华社专特稿）

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