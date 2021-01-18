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奥地利将延长第三次全面“封锁”措施

2021年01月18日09:01 | 来源：新华网
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原标题：奥地利将延长第三次全面“封锁”措施

　　新华社维也纳1月17日电（记者于涛）奥地利政府17日宣布，该国将把第三次全面“封锁”措施延长至2月7日，同时收紧部分防疫规定，以防控新冠疫情，阻遏变异新冠病毒传播。

　　奥地利总理库尔茨在当天举行的新闻发布会上说，该国自2020年12月26日实施第三次全面“封锁”措施以来，疫情得到一定控制，在欧洲国家中属于疫情控制较好的国家。但因新增确诊病例数仍然较高，且传染性更强的变异新冠病毒已被证实在奥地利传播，政府在与社会各界充分磋商之后，决定将原定本月下旬结束的全面“封锁”措施延长至2月7日。

　　奥地利政府当天还宣布收紧两项具体防疫规定，自本月25日起强制执行：一是将社交安全距离标准从目前的1米增加到2米；二是要求民众在超市、邮局和药房等场所和乘坐公共交通工具时必须戴符合欧盟标准的口罩，不能仅仅使用口鼻遮挡物。

　　为防控新冠疫情，奥地利于2020年3月16日首次实施全面“封锁”措施，4月14日起逐步“解封”。因第二波疫情暴发，奥地利同年11月3日再次实施“封锁”措施，并于12月7日开始放松“封锁”措施。12月26日，奥地利再次收紧防疫政策，第三次实施全面“封锁”措施。

　　据奥地利卫生部网站17日公布的数据，该国过去24小时新增新冠确诊病例1267例，累计确诊393778例；新增死亡病例29例，累计死亡7082例。

(责编：燕勐、刘洁妍)

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