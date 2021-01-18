人民网

首页

举报专区

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

伊核协议谈判美方要员拟任副国务卿

2021年01月18日08:59 | 来源：新华网
小字号
原标题：伊核协议谈判美方要员拟任副国务卿

　　美国当选总统约瑟夫·拜登16日宣布，提名温迪·舍曼出任新政府副国务卿、即国务院“二把手”。舍曼曾经作为美方高级官员，在伊朗核问题全面协议谈判中发挥关键作用。

　　法新社解读，这一提名是拜登向外界释放明确信号，他领导的美国政府有意返回伊核协议。

　　舍曼现年72岁，曾在美国国务院供职多年。她于1993年至1996年出任分管立法事务的助理国务卿，1997年至2001年出任国务院顾问、朝鲜政策协调员。在贝拉克·奥巴马任总统期间，她任分管政治事务的副国务卿，是伊核协议谈判的美方关键人物。

　　伊朗2015年与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊核协议，承诺限制核计划，换取联合国、美国和欧洲联盟解除制裁。

　　舍曼目前在哈佛大学任教，同时在奥尔布赖特石桥咨询集团任高级顾问。

　　在舍曼看来，唐纳德·特朗普领导的美国政府退出伊核协议、对伊朗“极限施压”，极大增加了伊朗重新寻求获得核武器的可能性，而那正是伊核协议致力于避免的情况。

　　美国及其部分盟国一直声称伊朗企图发展核武器。伊朗坚称拥有和平利用核能的权利，不会发展核武器。

　　特朗普政府2018年5月退出伊核协议，恢复并追加对伊制裁。作为回应，伊朗2019年5月起分阶段中止履行协议部分条款。

　　拜登定于本月20日就任美国总统。他在竞选期间承诺，胜选后会就伊核协议条件重新谈判并让美国重返伊核协议。

　　拜登对舍曼的提名需美国国会参议院确认。

　　另据以色列第12频道电视台披露，拜登过渡团队成员和伊朗政府官员有过接触，商讨让美国新政府重返伊核协议的条件。

　　报道说，拜登团队成员告诉以色列方面，相关工作正在开展。以色列希望美方争取在伊核协议中添加限制伊朗弹道导弹项目的内容。（杜鹃）（新华社专特稿）

(责编：燕勐、刘洁妍)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字258号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved