原标题：伊核协议谈判美方要员拟任副国务卿

美国当选总统约瑟夫·拜登16日宣布，提名温迪·舍曼出任新政府副国务卿、即国务院“二把手”。舍曼曾经作为美方高级官员，在伊朗核问题全面协议谈判中发挥关键作用。

法新社解读，这一提名是拜登向外界释放明确信号，他领导的美国政府有意返回伊核协议。

舍曼现年72岁，曾在美国国务院供职多年。她于1993年至1996年出任分管立法事务的助理国务卿，1997年至2001年出任国务院顾问、朝鲜政策协调员。在贝拉克·奥巴马任总统期间，她任分管政治事务的副国务卿，是伊核协议谈判的美方关键人物。

伊朗2015年与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊核协议，承诺限制核计划，换取联合国、美国和欧洲联盟解除制裁。

舍曼目前在哈佛大学任教，同时在奥尔布赖特石桥咨询集团任高级顾问。

在舍曼看来，唐纳德·特朗普领导的美国政府退出伊核协议、对伊朗“极限施压”，极大增加了伊朗重新寻求获得核武器的可能性，而那正是伊核协议致力于避免的情况。

美国及其部分盟国一直声称伊朗企图发展核武器。伊朗坚称拥有和平利用核能的权利，不会发展核武器。

特朗普政府2018年5月退出伊核协议，恢复并追加对伊制裁。作为回应，伊朗2019年5月起分阶段中止履行协议部分条款。

拜登定于本月20日就任美国总统。他在竞选期间承诺，胜选后会就伊核协议条件重新谈判并让美国重返伊核协议。

拜登对舍曼的提名需美国国会参议院确认。

另据以色列第12频道电视台披露，拜登过渡团队成员和伊朗政府官员有过接触，商讨让美国新政府重返伊核协议的条件。

报道说，拜登团队成员告诉以色列方面，相关工作正在开展。以色列希望美方争取在伊核协议中添加限制伊朗弹道导弹项目的内容。（杜鹃）（新华社专特稿）

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