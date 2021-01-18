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英国拟于6月举办G7领导人面对面会议

2021年01月18日08:58 | 来源：新华网
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原标题：英国拟于6月举办G7领导人面对面会议

　　英国政府16日宣布，拟于6月中旬在英格兰西南部一处海滨度假胜地举办七国集团(G7)领导人会议，希望促成共识，以自由贸易推动全球经济疫后恢复。

　　G7领导人会议定于6月11日至13日在康沃尔郡海滨度假小村卡比斯贝举办。这将是近两年来G7领导人首次面对面会晤。2020年的G7领导人会议由美国主办，因新冠疫情暴发一度推迟，最终取消。

　　路透社报道，英国首相鲍里斯·约翰逊希望以英国主办G7领导人会议为契机，促成七国达成共识，即以支持自由贸易和可持续发展方式促进全球经济疫后恢复。

2020年11月4日，英国首相鲍里斯·约翰逊离开首相府前往议会。（新华社发 雷伊·唐摄）

　　约翰逊在声明中说：“新冠病毒无疑是好几代人所见过最具破坏性的力量……应对更好地从疫情中恢复的挑战，我们唯有以开放精神团结起来，创造更好未来。”

　　英国《星期日电讯报》报道，英国政府期望美国当选总统约瑟夫·拜登就职后首次访问欧洲时出席G7领导人会议。

　　拜登将于1月20日就职。一名不愿公开姓名的英国政府人士告诉《星期日电讯报》记者：“我认为他（拜登）在出席G7领导人会议以前，除了可能去加拿大，不会到访任何地方。”

　　G7由英国、美国、法国、德国、意大利、加拿大和日本组成，俄罗斯1997年加入后成为八国集团。2014年乌克兰危机爆发以后，俄罗斯被排除在外。（包雪琳）

(责编：燕勐、刘洁妍)

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