原标题：拜登定于就职10天内签署多项行政令

美国当选总统约瑟夫·拜登的团队16日说，拜登将在20日就职当天及就职10天内签署一系列行政令，以应对新冠疫情、疫情所致的经济危机、气候变化问题和种族不平等危机。

拜登团队在一份简报中说，拜登就职后将履行竞选承诺，着手解决上述四项危机，不但要扭转唐纳德·特朗普政府造成的最严重损害，“而且要开始推动国家前进”。

这份简报由即将出任白宫办公厅主任的罗恩·克莱因发给“即将就任的白宫高级官员”。美联社评述，美国总统通常一就职就迅速签署一系列行政令。

简报列举了拜登将在就职10天内签署的行政令。

就职当天，拜登将签署“大约12项”行政令，包括重新加入国际社会应对气候变化的《巴黎协定》，撤销针对一些国家的移民入境“禁令”，发布“在联邦财产（建筑和土地）内和跨州旅行时”必须戴口罩的百日强制令。

就职次日，拜登将签署多项行政令，以“改变新冠危机进程，并且安全地重开校园、重启商业”，措施包括“扩大检测、保护劳动者、设定明确的公共卫生标准”。

美国是全球新冠疫情最严重国家，累计死亡人数逼近40万。法新社报道，与疫情暴发初期相比，美国已减少1000万个就业岗位。

此外，拜登将于就职首日向国会提交移民法案。路透社报道，这项法案涉及为数以百万计非法移民获得美国公民身份提供途径。

简报还写道，1月25日至2月1日，拜登还将签署多项行政令，涉及增加对美国产品的政府采购，促进公平和支持有色人种社区，改革刑事司法系统，让“低收入和有色人种妇女”等更多人能够获得医疗保健。（吴宝澍）（新华社专特稿）

(责编：燕勐、刘洁妍)