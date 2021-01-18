人民网

首页

举报专区

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

拜登定于就职10天内签署多项行政令

2021年01月18日08:42 | 来源：新华网
小字号
原标题：拜登定于就职10天内签署多项行政令

　　美国当选总统约瑟夫·拜登的团队16日说，拜登将在20日就职当天及就职10天内签署一系列行政令，以应对新冠疫情、疫情所致的经济危机、气候变化问题和种族不平等危机。

　　拜登团队在一份简报中说，拜登就职后将履行竞选承诺，着手解决上述四项危机，不但要扭转唐纳德·特朗普政府造成的最严重损害，“而且要开始推动国家前进”。

　　这份简报由即将出任白宫办公厅主任的罗恩·克莱因发给“即将就任的白宫高级官员”。美联社评述，美国总统通常一就职就迅速签署一系列行政令。

　　简报列举了拜登将在就职10天内签署的行政令。

　　就职当天，拜登将签署“大约12项”行政令，包括重新加入国际社会应对气候变化的《巴黎协定》，撤销针对一些国家的移民入境“禁令”，发布“在联邦财产（建筑和土地）内和跨州旅行时”必须戴口罩的百日强制令。

　　就职次日，拜登将签署多项行政令，以“改变新冠危机进程，并且安全地重开校园、重启商业”，措施包括“扩大检测、保护劳动者、设定明确的公共卫生标准”。

　　美国是全球新冠疫情最严重国家，累计死亡人数逼近40万。法新社报道，与疫情暴发初期相比，美国已减少1000万个就业岗位。

　　此外，拜登将于就职首日向国会提交移民法案。路透社报道，这项法案涉及为数以百万计非法移民获得美国公民身份提供途径。

　　简报还写道，1月25日至2月1日，拜登还将签署多项行政令，涉及增加对美国产品的政府采购，促进公平和支持有色人种社区，改革刑事司法系统，让“低收入和有色人种妇女”等更多人能够获得医疗保健。（吴宝澍）（新华社专特稿）

(责编：燕勐、刘洁妍)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字258号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved