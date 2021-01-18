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专访：期待疫情促使全球更好树立团结合作意识——访各国议会联盟秘书长马丁·琼贡

2021年01月18日08:32 | 来源：新华网
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原标题：专访：期待疫情促使全球更好树立团结合作意识——访各国议会联盟秘书长马丁·琼贡

　　新华社日内瓦1月17日电 专访：期待疫情促使全球更好树立团结合作意识——访各国议会联盟秘书长马丁·琼贡

　　新华社记者聂晓阳　玛蒂娜·福斯

　　各国议会联盟秘书长马丁·琼贡日前通过视频连线接受新华社记者专访时说，期待新冠疫情过后，这场危机能够促使全球更好地树立团结合作的意识。

　　各国议会联盟成立于1889年，是历史最长、影响最大的国际议会组织之一，总部设在瑞士日内瓦。作为各国议会联盟秘书长，琼贡多次盛赞中国领导人2017年1月18日在日内瓦万国宫“共商共筑人类命运共同体”高级别会议上的主旨演讲，表示他非常高兴当时能够现场聆听中国领导人讲话，并认为人类命运共同体理念是对多边主义和国际合作的认可和鼓舞，其重要性必将被越来越多的实践所证明。

　　琼贡表示，这次疫情表明，病毒等人类面临的挑战没有国界。面对疫情，国际社会应本着团结一致的精神解决这一问题，因为这不是一个国家自己能够解决的。同时，为了更好应对新冠疫情这样的全球性重大危机，各国应该秉持多边主义，同时通过改革使得多边国际机构更能适应新形势的需要。

　　他说：“这次疫情告诉我们，各国携手应对挑战是多么重要，今天的世界比以往任何时候都更加需要多边主义。目前的多边机制并不完美，我们要做的是确保包括各国议会联盟在内的多边国际机构通过改革更好地发挥作用，而不是挑战甚至抛弃多边主义。”

　　琼贡还对中国在消除贫困方面所取得的重大成就表示祝贺。他说，中国的实践表明，只要有坚定的政治意愿就有可能取得重大成功。对于如何建设一个更加美好的后疫情时代的世界，他认为各国领导人必须做出坚定的政治承诺。

　　展望未来，琼贡表示，由于目前国际社会不得不重新确定优先事项，把重点放在防控疫情方面，所以对促进可持续发展其他方面的投入略显不足。对此，各国议会联盟希望帮助各国议会在应对新冠疫情的同时，不要忽视气候变化、消除贫困以及其他紧迫的可持续发展问题。

(责编：燕勐、刘洁妍)

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