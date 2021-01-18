原标题：综合消息：中东多国继续推进疫苗接种 部分国家疫情有所缓解

新华社耶路撒冷1月17日电 综合新华社驻中东地区记者报道：伊朗、土耳其、以色列等多个中东地区国家16日继续推进疫苗接种工作，巴勒斯坦、卡塔尔等国疫情有所缓解。

伊朗总统鲁哈尼16日表示，伊朗将从3月开始疫苗接种工作。他还表示，病毒变异、季节寒冷等因素使伊朗疫情形势仍很严峻，因此必须在局部复工复产的同时继续严格遵守防疫措施，避免暴发新一轮疫情。伊朗卫生部16日通报说，该国新增确诊病例6100例，累计确诊1324395例。

土耳其副总统奥克塔伊16日接种中国新冠疫苗。奥克塔伊在接种疫苗后表示，希望所有公民都接种疫苗，这对个人健康和公共卫生安全都很重要。土耳其自14日开始大规模接种新冠疫苗以来，已有65万人完成接种。土卫生部官网16日晚显示，土累计确诊2380665例，累计死亡23832例，累计治愈2254052例。

以色列卫生部16日表示，将从17日起进一步扩大新冠疫苗接种人群，开始为45岁至50岁的人群接种。目前以已有近203万人接种疫苗。以卫生部16日宣布，新发现4例变异新冠病毒感染病例，总数已达159例。

巴勒斯坦卫生部16日表示，该国新冠疫情继续改善，单日新增确诊病例连续9天下降到1000例以下。巴卫生部网站当天公布的数据显示，全国新增确诊病例427例，累计确诊170637例；新增死亡病例13例，累计死亡1861例。

卡塔尔卫生部16日宣布，该国新增确诊病例204例，累计确诊147089例，累计治愈143612例，累计死亡246例。卡塔尔疫情较先前有所缓解，但政府依然要求严格执行现行防疫措施。

突尼斯卫生部16日表示，在14日至17日全面封禁结束后，将从18日至24日实行部分封禁措施。（执笔记者：尚昊；参与记者：陈斌杰、夏晨、张淼、苏小坡、王薇、郑思远、王峰、王尚、黄灵、杨元勇、冀泽、涂一帆、熊思浩、李碧念）

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