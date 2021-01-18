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新华国际时评：中国—东盟命运共同体建设的步伐更加稳健有力

2021年01月18日08:30 | 来源：新华网
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原标题：新华国际时评：中国—东盟命运共同体建设的步伐更加稳健有力

　　新华社吉隆坡1月17日电 题：中国—东盟命运共同体建设的步伐更加稳健有力

　　新华社记者林昊

　　国务委员兼外交部长王毅1月11日至16日对缅甸、印度尼西亚、文莱、菲律宾进行正式访问，与各国就团结协作应对疫情、推动中国—东盟关系提质升级等达成广泛共识。与此同时，中国研发的新冠疫苗开始在东盟国家投入使用，为东盟国家战胜疫情、复苏经济提供助力。

　　中国—东盟建立对话关系30周年之际，双方正携手致力于战胜疫情、推动地区经济复苏。而立之年，中国和东盟的关系进一步得到升华，双方共建中国—东盟命运共同体的意愿更加强烈，步伐更加稳健有力。

　　中国和东盟山水相连，唇齿相依，友好关系源远流长。去年，在中国抗疫的关键时刻，东盟国家及时给予中方宝贵支持和无私援助。中国在国内疫情趋于稳定后，又向东盟国家派出医疗专家组，提供物资和技术援助，分享抗疫经验，并及时开通双方人员和物资往来的“快捷通道”与“绿色通道”。面对疫情，中国和东盟国家守望相助，共克时艰，用实际行动彰显了患难见真情。

　　眼下，印尼、菲律宾、马来西亚等东盟国家单日新增病例数居高不下，疫苗被视为其战胜疫情、促进经济复苏的重要手段。印尼近日正式开始大规模为民众接种中国疫苗，总统佐科成为首位接种者；中方决定向菲方先无偿援助一批疫苗，并将指导企业同菲方尽快推进疫苗采购合作；泰国、马来西亚等国也已决定向中国购买新冠疫苗。一些东盟国家专家学者指出，中国新冠疫苗采用成熟技术，可以充分利用现有疫苗储存和运输体系，有助于实现广泛接种；中国企业与印尼、马来西亚制药企业开展生产合作，有助于提升当地疫苗生产能力，是对地区抗疫合作的有力支持。

　　疫情对地区经济造成冲击，中国和东盟率先推动复工复产合作，共同维护地区产业链、供应链稳定，共同维护和促进多边合作及自由贸易，旗帜鲜明反对单边主义和保护主义，带动整个地区成为全球抗疫的示范区、经济复苏的领头羊。

　　中国－东盟合作自启动以来，始终干在实处、走在前列、站立潮头，已成为最成功、最具活力的地区合作样板。过去一年，中国和东盟经贸合作逆势上扬，双方第一次互为第一大贸易伙伴，共同推动签署《区域全面经济伙伴关系协定》，为全球经济增添亮色。新的一年，双方正以中国—东盟建立对话关系30周年为契机，共同推动中国—东盟关系定位升级，构建中国—东盟蓝色经济伙伴关系，推动《区域全面经济伙伴关系协定》尽快生效，让全球最大自贸区释放更多红利。

　　回顾中国与东盟关系发展的历史，每一次全球或地区性危机发生后，双方关系都更加紧密，合作势头都更加强劲。双方自疫情发生以来同舟共济、团结协作，再次印证了这一点。相信在双方共同努力下，中国和东盟一定能够彻底战胜疫情，全面实现经济复苏。一个更加成熟自信的中国—东盟关系必将造福地区人民，促进全球繁荣与稳定。

(责编：燕勐、刘洁妍)

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