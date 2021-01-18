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德国报告7例疑似与接种新冠疫苗相关的死亡病例

2021年01月18日08:29 | 来源：新华网
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原标题：德国报告7例疑似与接种新冠疫苗相关的死亡病例

　　新华社柏林1月17日电（记者张毅荣）德国疫苗审批机构保罗·埃尔利希研究所日前发布报告说，该机构已统计到325例疑似与接种新冠疫苗有关的不良反应病例，其中51例为严重不良反应，7例死亡。不过该机构专家表示，这些不良反应报告虽与疫苗接种存在时间上的关联，但未必有因果关系。

　　2020年12月27日，德国正式启动新冠疫苗大规模接种，首批接种的疫苗由德国生物新技术公司和美国辉瑞制药有限公司合作研发。保罗·埃尔利希研究所的这份报告显示，截至今年1月10日，德国约有60万人接种了这款疫苗，不良反应报告率为0.53‰，严重不良反应报告率为0.08‰。

　　报告显示，上报最多的不良反应为头痛、接种部位疼痛、疲倦、四肢疼痛等，报告不良反应的接种者平均年龄47.7岁，最小18岁，最大98岁。

　　报告介绍，7名死者4女3男，年龄在79岁和93岁之间，在接种疫苗后的2个半小时至4天内死亡。这些人生前均患有严重疾病，如癌症、肾功能不全、阿尔茨海默病等，具体死亡原因还有待进一步调查。

　　报告指出，不良反应是评估医药产品安全性的重要指标，但同时需要注意，上报的这些反应虽与疫苗接种存在时间上的关联，但不一定有因果关系。

　　保罗·埃尔利希研究所医药产品安全部门负责人布丽吉特·凯勒-斯坦尼斯瓦夫斯基对媒体表示：“根据目前掌握的数据，我们认为患者死于基础疾病，只是时间上恰巧与疫苗接种有关。”

　　德国卫生部16日公布的数据显示，德国已完成超过100万剂新冠疫苗接种。卫生部长延斯·施潘日前表示，随着其他新冠疫苗获批，有望在今年夏天为德国所有人提供疫苗。

(责编：燕勐、刘洁妍)

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