原标题：基民盟新主席将如何影响德国政坛

新华社柏林1月16日电（国际观察）基民盟新主席将如何影响德国政坛

新华社记者任珂 张远

德国执政党基督教民主联盟（基民盟）16日举行选举，59岁的北莱茵·威斯特法伦州（北威州）州长阿明·拉舍特当选党主席。

分析人士指出，拉舍特是基民盟前主席、现任总理默克尔的忠实支持者，他胜选的关键之一在于打好“信任牌”。如果他在今年9月联邦议院选举过后出任总理，可能会延续默克尔的政策走向，带领德国平稳过渡到“后默克尔时代”。

主打“信任牌”

本次基民盟党主席选举共有三位候选人，分别是拉舍特、前联盟党议会党团主席弗里德里希·默茨和联邦议院外事委员会主席诺贝特·勒特根。分析人士认为，拉舍特能够当选，胜在打好“信任牌”。

拉舍特从不特立独行，履历中并无特别亮眼之处。但他性格坚韧，尤其注重强调自己“值得信任”，这帮助他在此次选举中获得政界高层的普遍支持，成为获胜关键。

16日，三名候选人均在投票前发表演讲，拉舍特拿出自己的“幸运符”——父亲的工牌。他父亲曾是一名矿工，每天在地下1000米的矿井里工作。拉舍特说：“父亲告诉我，当你在井下时，你的同事来自哪里、信仰什么都不重要，重要的是大家要相互信赖……我可能不是一个有完美表现的人，但我是阿明·拉舍特，一个值得你信赖的人。”

拉舍特的优势还在于丰富的从政经验。他先后担任过联邦议院议员、欧洲议会议员、北威州政府部长、基民盟北威州委员会主席和基民盟全国委员会副主席等职务。在2017年北威州选举中，拉舍特出人意料地带领基民盟战胜了在该州拥有强大根基的德国社会民主党，他也由此成为这个人口和工业大州的州长。

相比之下，默茨于2009年弃政从商，在默克尔宣布将退休后，他才回归政界。勒特根虽曾担任过德国环境部长，但2012年领导基民盟角逐北威州议会选举遭遇惨败，因此受到默克尔批评，随后被免去环境部长职务。

稳妥选择

德国媒体认为，拉舍特当选党主席意味着基民盟选择了“稳妥”。

拉舍特为人低调，德媒对他的评价是“秉持中庸之道”。他是默克尔的盟友，一直忠实执行默克尔的政策。相比之下，默茨当年曾与默克尔意见不合，被认为是党内保守派的代表，尤其在经济政策上希望减少政府干预，反对德国现行的欧洲政策。而勒特根则以年轻和改革形象示人，在立场上更倾向于偏左。

今年9月，德国将举行联邦议院选举，默克尔将不再竞选总理，这意味着德国将进入“后默克尔时代”。按照基民盟的传统，党主席往往是党的总理候选人。按照目前趋势，基民盟有望在下届选举中保持议会第一大党地位，这意味着拉舍特很可能接替默克尔，成为新总理。

分析人士指出，在全球面临大变局之际，德国将迎来16年来首次领导人权力交接。基民盟选择拉舍特，可能预示着德国在“后默克尔时代”将延续当前政策方向，继续走理性的中间道路。

拉舍特也表示，他将坚持走中间路线，推动社会融合，反对两极化。他认为党主席不是首席执行官，而是能将大家团结在一起的队长。

拉舍特此前也曾说过，他认为与默克尔的政策切割是愚蠢的行为。有媒体评论，拉舍特的当选其实是默克尔的胜利。

政策倾向

在国内问题上，拉舍特主张促进移民融入德国社会，推进数字化进程，增加妇女在社会各界领导层中的比例，以及削弱右翼势力在原东德地区的影响力等。他曾警告称，过度的气候保护措施会损害德国工业，并呼吁改革能源体系，为工业部门提供更廉价的电力。有观察家认为，来自工业大州的拉舍特，未来在应对外部竞争时可能会强化对德国本土产业的保护。

在外交政策方面，北威州与比利时、荷兰等国相邻，作为州长的拉舍特与这些国家联系非常密切。他将继续倡导欧洲各国加强合作。拉舍特本人是致力于德美合作的“大西洋之桥”协会会员，他期待与美国新政府合作，修复在特朗普政府时期受损的德美关系。此外，拉舍特未来将继续坚持多边主义，在气候变化和贸易等领域加强国际合作。

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