人民网曼谷1月17日电 （记者赵益普）1月16日，由中国银行马尼拉分行运营的菲律宾人民币清算银行中心启动仪式在菲首都马尼拉举行，中国银行马尼拉分行也自此正式成为人民币在菲清算银行，以支持菲律宾不断增长的人民币市场。

目前，人民币清算安排已覆盖全球25个国家和地区，菲律宾是4个获得清算安排的东盟国家之一，也是东南亚增长最快的人民币市场之一。2020年6月，全球银行间金融电信协会网络的数据显示，就当年的人民币清算量增长率而言，菲律宾在该地区排名第一，领先于新加坡、印度尼西亚、马来西亚等国家。

近年来，菲律宾人民币市场不断迎来里程碑式发展。2018年11月，中国人民银行和菲律宾中央银行曾签署初步谅解备忘录，决定在菲成立人民币清算中心；2019年9月，中国人民银行授权中国银行马尼拉分行担任菲律宾人民币业务清算行。

菲律宾中央银行行长本杰明·迪奥克诺16日表示，在菲律宾设立人民币清算银行是当地市场货币多元化的重要一步，这为当地企业在放宽交易限制和降低菲律宾与中国公司之间的结算成本方面提供了很多机会。“随着我们进一步加强菲本地市场货币篮子的多元化，我们将朝着拥有更多选项的环境迈进，这对企业有利。” 迪奥克诺同时感谢了中国银行对菲律宾金融市场发展的贡献。

目前，中菲在贸易、基础设施建设、制造业、旅游业等领域合作日益密切，中国已成为菲律宾第一大贸易伙伴，越来越多中资企业赴菲投资兴业，对当地银行服务尤其是人民币业务的需求随之增长。中国银行马尼拉分行行长邓军表示，随着菲律宾人民币清算银行中心的启动，菲本地参与银行将获得更高效优惠的人民币交易服务，与中国大陆客户的贸易往来将得到简化，而中国游客、贸易商、投资者在菲当地市场使用人民币也会更加方便。

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