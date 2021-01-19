人民网北京1月19日电 “筑梦”冰雪——2021年冬奥主题体验活动18日在八一湖冰场上启动，活动由中国宋庆龄基金会和北京冬奥组委新闻宣传部指导，中国宋庆龄青少年科技文化交流中心主办。中国宋庆龄基金会副主席井顿泉宣布“筑梦”冰雪——2021年冬奥主题体验活动启动。

中国宋庆龄青少年科技文化交流中心主任郭新保表示，2022年，第24届冬奥会将在北京举办。“筑梦”冰雪——2021年冬奥主题体验活动正是中心积极发挥自身优势，以推广普及奥林匹克和冬季运动知识为主题，积极探索适宜于少年儿童的教学方法，组织开展适宜于青少年儿童的冰雪体验活动和教学活动，引导青少年儿童深入领会冬奥精神，培育健康体魄，促进德智体美劳全面发展。

中国滑冰协会主席、中国短道速滑功勋教练李琰表示，2022年是荣誉的一年，冬奥会、冬残奥会将在中国举办，冬季项目运动员们正在全力以赴地备战，在北京奥林匹克的舞台上筑梦。希望可以有更多的小朋友们融入冰雪运动，在冰雪中磨炼意志，展示当代青少年的精神风貌。

正在学习短道速滑和花样滑冰的小运动员们进行了冰上表演， “少年强则中国强，体育强则中国强。”作为 “冰雪迷”十分期待即将在北京举办的冬奥会。

此次“筑梦”冰雪——2021年冬奥主题体验活动还将陆续开展相关系列活动，通过冰上速滑挑战、冰上龙舟挑战、少年儿童轮滑挑战赛、少年儿童冰上冬令营、名师公益讲堂等激发少年儿童探秘冬奥、参与冬奥的兴趣，培养少年儿童养成良好的生活方式、健康的体魄，引导少年儿童了解冬奥知识、学习奥运精神，体验冬奥项目的快乐。

(责编：于洋、常红)