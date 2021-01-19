人民网

首页

举报专区

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

“筑梦”冰雪 2021年冬奥主题体验活动启动

2021年01月19日15:03 | 来源：人民网-国际频道
小字号
“筑梦”冰雪 2021年冬奥主题体验活动启动

人民网北京1月19日电 “筑梦”冰雪——2021年冬奥主题体验活动18日在八一湖冰场上启动，活动由中国宋庆龄基金会和北京冬奥组委新闻宣传部指导，中国宋庆龄青少年科技文化交流中心主办。中国宋庆龄基金会副主席井顿泉宣布“筑梦”冰雪——2021年冬奥主题体验活动启动。

中国宋庆龄青少年科技文化交流中心主任郭新保表示，2022年，第24届冬奥会将在北京举办。“筑梦”冰雪——2021年冬奥主题体验活动正是中心积极发挥自身优势，以推广普及奥林匹克和冬季运动知识为主题，积极探索适宜于少年儿童的教学方法，组织开展适宜于青少年儿童的冰雪体验活动和教学活动，引导青少年儿童深入领会冬奥精神，培育健康体魄，促进德智体美劳全面发展。

中国滑冰协会主席、中国短道速滑功勋教练李琰表示，2022年是荣誉的一年，冬奥会、冬残奥会将在中国举办，冬季项目运动员们正在全力以赴地备战，在北京奥林匹克的舞台上筑梦。希望可以有更多的小朋友们融入冰雪运动，在冰雪中磨炼意志，展示当代青少年的精神风貌。

正在学习短道速滑和花样滑冰的小运动员们进行了冰上表演， “少年强则中国强，体育强则中国强。”作为 “冰雪迷”十分期待即将在北京举办的冬奥会。

此次“筑梦”冰雪——2021年冬奥主题体验活动还将陆续开展相关系列活动，通过冰上速滑挑战、冰上龙舟挑战、少年儿童轮滑挑战赛、少年儿童冰上冬令营、名师公益讲堂等激发少年儿童探秘冬奥、参与冬奥的兴趣，培养少年儿童养成良好的生活方式、健康的体魄，引导少年儿童了解冬奥知识、学习奥运精神，体验冬奥项目的快乐。

(责编：于洋、常红)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字258号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved