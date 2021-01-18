新加坡国立大学学生参与校园创业计划。

资料图片

体验者在韩国首尔光化门附近的5G巴士上感受VR视听产品。

新华社记者 王婧嫱摄

荷兰初创企业赛瑞斯康公司研发的白芦笋收割机正在工作中。

资料图片

智利天主教大学创新中心大楼外景。

本报记者 侯露露摄

设立创业加速器、创新型孵化器，推进产学研深度融合……不少国家多措并举，支持初创小微企业精耕细作、健康发展，成为创新创业的重要源泉

韩国

创业扶持政策助力文化产业发展

本报驻韩国记者 张 悦

“只要你有好的创意，包括政府在内的多种渠道可以帮你将创意转化为商品。”Heystars公司社长宋真主有过一次失败的创业经历，后来他将新的创业目标锁定在文化产业，决定开发一款利用韩国影像资料教外国人学习韩语的手机应用，并入选韩国文化产业振兴院的初创企业扶持项目，获得5000万韩元（1元人民币约合166韩元）的资金支持。

“近年来，韩国文化产业出口额和销售额一直保持快速增长，相关就业人数持续增加。优秀文化企业是支持韩国文化产业发展的根基。韩国政府鼓励文化产业拥抱数字化转型。”韩国文化产业振兴院企业培育组组长朴仁男对本报记者表示。

韩国文化产业振兴院的一项重要工作是帮助创业者将创意商业化、培育和扶持文化初创企业。该机构对文化产业初创企业实行细化管理，针对企业发展所处的不同阶段，包括创业准备、初期创建、中期发展和进军海外市场等，分别提供差异化支持。文化产业振兴院还设立了企业培育中心，可同时入驻36家企业。入驻企业在此接受两年专业性集中培训指导，无需支付任何费用。过去5年间，该中心入驻企业的累计销售额达到2000亿韩元，离开中心后，企业存活率达到94%。

疫情防控期间，韩国文化产业处在数字化转型的前沿。朴仁男表示，疫情对韩国文化产业生态造成较大影响。一方面，电影、音乐会和演唱会等“接触式”文化产业观众骤减，销售额下降；另一方面，电子游戏、动漫、电视剧等数字文化产品的消费时间大幅增加，线上娱乐消费市场增长迅速。以此为契机，韩国政府加大对“非接触式”文化产业和基于VR技术的文化产业的扶持力度。

以往，韩国文化企业多集中在首都圈，相关扶持政策也多着力于这一地域。近年来，韩国政府努力实现各地区均衡发展，将文化产业创业扶持政策辐射全国。各地方政府也相继建立本地文化产业创业培育机构，创新创业氛围日益浓厚。Heystars公司入驻了济州道设立的济州创造经济革新中心。该中心不仅为初创企业免费提供办公场所，还直接投资有潜力的企业。

“初次创业失败后，我经历了10年的职场生活，但一直没有放弃创业梦想。”由于二次创业的成功，宋真主获评韩国中小企业部“再挑战优秀案例”。为了鼓励二次创业，韩国政府有关部门都推出了相关的扶持项目。

韩国文化观光研究院研究员金圭璨表示，目前，韩国文化产业创业主要集中在电子游戏、网络内容制作以及手机应用开发等小成本行业。2020年，为鼓励“青年中小规模文化企业”的发展，韩国设立“风险投资基金”，预计5年内拨款1万亿韩元用于扶持文化内容制作。另外，为促进电子游戏开发，韩国文化体育观光部今年预计投入20亿韩元支持游戏产业创业，同时也将加强对文化科技融合类企业的支持。

（本报首尔电）

荷兰

加速器鼓励农业领域创新创业

本报驻比利时记者 方莹馨

“一台白芦笋收割机可以替代约70名人力，为农场主减少一半的采摘成本，并将产量提高20%。”产品设计者、荷兰初创企业赛瑞斯康公司联合创始人瑟里斯文·温肯说。白芦笋是欧洲民众十分钟情的蔬菜，但因种植和采摘过程高度依赖人力而价格不菲。

对于初创企业来说，将创新概念转化为产品推向市场并不容易。帮助赛瑞斯康实现这一转化的，是一家专注于农业和食品领域的创业加速器“开启生命”。自2010年在荷兰成立以来，它已支持了300多家初创企业，创造了1415个工作岗位，为企业筹集资金1.37亿欧元。

植物发电系统、智能饲喂机器人、电动拖拉机……“开启生命”选择初创企业时，重点关注那些能够推动农业和食品领域技术突破的企业。据该机构总经理简·梅林介绍，他们每年进行两次面向全球的“加速计划”，为入选企业开展为期12周的创业培训，分3个阶段提供总计8.5万欧元种子基金贷款，并为其免费配备创业导师。

在荷兰，像“开启生命”这样的鼓励农业领域创新的商业加速器还有很多。荷兰土地稀少，人口稠密，能成为世界著名的农业出口大国，离不开科技创新的力量。为推动农业领域的创新创业，荷兰建立涉及政商学三方的公私合作伙伴关系，其中大学被视为创新的起点。“开启生命”加速器的总部就位于农学名校瓦赫宁根大学。该机构专门创建了大学生创业孵化基地，可提供最高8000欧元的创业贷款，对于有意创业的学生提供从制订商业计划到成立公司的全程指导。

荷兰政府也在努力为包括农业领域在内的初创企业打造包容、开放和可持续的创业生态。2014年，荷兰政府出台创业行动计划，在融资、税收和研发等方面支持初创企业和中小企业，目前已投入资金7500万欧元。研发人力成本支持计划便是其中之一，政府给予相关企业研发人员一定的工资预提税扣减，2020年减免总额度达12.81亿欧元。政府还为中小企业进行贷款担保，为初创企业提供5万欧元的小额信贷，并在农业等领域设立中小企业创新基金，最高资助额可达1000万欧元。

疫情防控期间，荷兰不少初创企业和中小企业陷入财务困境。为帮助企业渡过难关，荷兰政府出台多项措施：员工人数不超过250人的中小企业所有者可获得补助，用于租金、保险、维修等固定支出；初创企业可以在线申请最高额度200万欧元的过渡性贷款，该贷款计划总额达1亿欧元，目前已有600多家申请企业审批通过。

有报告显示，截至2020年9月，荷兰共有8311家初创企业，创造了近11万个工作岗位，其中2.5万个产生于过去3年。初创企业已成为荷兰重要的就业增长引擎，尤其是在疫情防控期间为社会提供了很多就业岗位。南荷兰省区域经济发展机构“创新区”总干事林克·桑内维尔德表示，初创企业和创新型中小企业对于荷兰的经济竞争力和未来福祉至关重要，为实现食品安全、公共卫生等领域的可持续发展提供动力。

（本报布鲁塞尔电）

智利

努力打造创新生态

本报驻巴西记者 朱东君

为了缓解就医难问题，2017年，基于人工智能技术的应用平台“轻松时光”在智利上线，用户可拨打电话在线预约就诊时间。目前，该平台已覆盖智利93个医疗机构，惠及200多万人口。2020年9月，“轻松时光”和其他14家初创企业一起，成为“启动智利”创业加速器“成长”支持计划的首期成员，将获得最高可达6000万比索（1元人民币约合109比索）的融资支持。

智利政府在2010年建立“启动智利”创业加速器，为创业团队提供资金支持、创业指导、创投网络、工作签证和免费办公场所，吸引包括智利在内的全球创业者来此创业。“启动智利”看重参与者对打造智利创业氛围的贡献，入选企业需要在智利运营一定时间，并参与创业经验分享等活动。

在日前一场主题为外国初创企业智利发展机遇的在线研讨会上，智利外国投资促进局投资促进主管巴勃罗介绍：“我们每年为700多家寻求进入智利的初创企业提供个性化咨询服务，包括行业分析、实地考察、会面安排、法律和信贷建议等，帮助外国投资者了解智利市场，做出投资决策。”各国创业人才的涌入为智利打造创新生态提供了源源不断的动力，智利成为拉美技术研发中心之一。

自成立以来，“启动智利”已支持了来自80多个国家的约2000个初创项目，项目存活率为54%。2020年，“启动智利”整合推出“建立”“点燃”和“成长”3项全新支持计划，分别对应处于创业早期、已有可行产品以及开始市场扩张的初创企业。在智利生产促进局常务副局长特拉萨斯看来，新计划将为不同阶段的初创企业提供更具针对性的支持，帮助其获取资本、市场和人力资源。

学术机构也是智利培育创新创业精神的重要一环。在智利天主教大学造型独特、充满几何感的创新中心大楼内，创业者、学生、研究人员络绎不绝。创业中心举办的讲座、研讨、竞赛、孵化和研发等活动，搭建起学术、商业和公共部门间的合作网络。2020年，智利天主教大学举办第二届“创新和未来节”，邀请政商学研各界人士交流互动。“打造创新生态的关键是思想、协作和热情。我相信创新者就在我们中间。”学校管理学院教授辛格说。

在各界积极推动下，智利的创业氛围日渐浓厚。越来越多的智利本土企业诞生，在“启动智利”支持的企业中，智利企业的占比逐渐提升。“计划推出之初，智利企业由于竞争力相对较弱导致占比较低。如今，智利企业占比已达40%，这充分说明了智利创业版图的变化。”“启动智利”前负责人迪亚斯表示。

考虑到智利国内市场相对较小，初创企业需要走进更大市场寻求发展，智利政府希望将智利打造为初创企业迈向更广阔市场的中转站。智利生产促进局与出口贸易促进局联合推出“走向全球”计划，助力入选的本土初创企业进入国外市场。“疫情防控期间，有影响力的初创企业在创造就业、促进经济复苏方面发挥了非常重要的作用。我们将致力于帮助初创企业成长，实现国际化发展。”特拉萨斯说。

（本报里约热内卢电）

新加坡

分阶段强化“起步新加坡”计划

本报驻泰国记者 林 芮

在世界知识产权组织发布的2020年全球创新指数报告中，新加坡创新力排名全球第八。得益于政府引导、税务支持以及知识产权保护制度等因素的合力，新加坡创新创业氛围浓厚。据新加坡统计局数据，过去10年间，新加坡初创企业数量增加了一倍以上，达到5.5万家。

近年来，新加坡着力推动生物医疗、先进制造和农业食品三大领域的科技发展，涌现出一批深科技初创企业。根据新加坡财政部公布的2020年预算案，新加坡政府为深科技初创企业提供3亿新元（1新元约合5元人民币）基金。除此之外，80多家深科技初创企业获得了来自新加坡创新机构的注资。新加坡创新机构成立于2016年，隶属于新加坡国立研究基金会，本身也是一家初创企业，旨在帮助科技领域的本地初创企业开展技术创新，并支持创新成果的商业化和规模化。4年来，该机构对初创企业的总投资额已超过5000万新元。

其他类型的本地初创企业也得到新加坡政府的支持。2017年，新加坡政府整合先前的系列创业援助计划，推出“起步新加坡”计划，为首次创业者以及初创企业在场地、人才培育、科技研发、融资等环节提供相应的指导和援助。其中的人才培育计划，包括旨在吸引国际企业家和科技人才到新加坡投资、工作的“创业入境准证”和“科技准证”，将科学家和工程师吸引到本地中小企业、以提升企业创新能力的“T—up”计划，鼓励本地企业为新加坡学生提供国内和海外实习岗位的“GRT”计划，参与这些计划的本地企业可获得政府提供的高达70%的资金补贴。

为了进一步激发创新创业活力，去年8月，新加坡政府拨款1.5亿新元，分阶段强化“起步新加坡”计划下的“先锋”计划。其中，新加坡企业发展局已将针对本地初创企业的起步资金津贴，由3万新元提高至5万新元。“疫情加速了许多领域的结构性转变，在这一背景下，新加坡政府将继续为初创企业提供指导。”新加坡副总理兼经济政策统筹部长及财政部长王瑞杰表示。

助力初创企业发展也离不开学术机构的参与。新加坡国立大学于2018年启动研究创新计划，为本校硕士、博士及在职科研人员的初创项目提供资助，承诺每年资助50个项目，每个项目可获得最多10万新元。该校常务副校长梅彦昌教授介绍说，除了拨款，学校还会为初创项目安排导师，并免费提供开发初级产品的实验室等硬件设施。“这一创新计划的特殊之处，在于把初创企业所需的所有支持和资源‘打包’起来，一并提供给他们。”梅彦昌表示。

（本报曼谷电）

版式设计：蔡华伟

《 人民日报 》（ 2021年01月18日 17 版）

(责编：程宏毅)