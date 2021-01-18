本报驻埃及记者 景 玥

近日，在以色列海法市布奈锡安医疗中心的大厅里，一场摄影展吸引了许多观众。以色列纪实摄影师米查·布里克曼用近千张照片记录下了医生、护士及其他工作人员在抗击疫情一线的动人瞬间。

从以色列第一次封城以来，布里克曼就带着摄影设备多次来到布奈锡安医疗中心，搭建起临时摄影工作室进行驻点拍摄。他的镜头让外界了解到抗疫一线的真实情况：刚下夜班的护士脸上满是深深的口罩压痕；医护人员穿着整套防护设备，疲惫地坐在过道上休息；还有护士托着刚出生的婴儿，让人感受到新生的希望。

布奈锡安医疗中心新冠肺炎病房护士长阿雅在看到自己进病房前和下夜班后的照片对比时，感慨道：“感谢镜头记录下我工作的时刻。”布奈锡安医疗中心医生纳赛尔介绍说，连轴转的工作状态让不少医护人员承受了非常大的压力，原本医院规定3个小时换一班岗，但因为防护物资紧缺，工作时长经常要延长到6至12个小时。当医护人员走出病房时，看到举着相机的布里克曼，都会稍微聊几句，缓解一下紧张疲惫的情绪。“那一刻，相机不只是设备，也是人们情感交流的媒介。”纳赛尔说。

“每张照片记录的都是医护人员最自然的状态，没有摆拍，不可复制，无法重来。因为真实，才格外感人。”布里克曼说，“这些低调平实的影像让人们看见故事，发现精神，感受到奉献、仁爱、坚毅这些本真美好的品质。”《以色列时报》记者杰西卡评论说：“这组照片关乎时代，关乎生命和人性，在困境中具有治愈人心的能量。”

“感谢一线医护工作者的付出，没有你们就没有健康的我们，感谢你们牺牲自己、成全他人”“口罩下我们看不清你的脸，只有写在防护服上的名字才能让我们知道你是谁，我们一定会记住你们”“面对疫情，每个人都应尽己之力，分忧解难”……布里克曼的作品在网络上发布后深深感动了世界各地的网友，大家纷纷留言表达支持。不少网友表示，这些再现抗击疫情一线的摄影作品，让人震撼，激励人心。

（本报开罗1月17日电）

《 人民日报 》（ 2021年01月18日 16 版）

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