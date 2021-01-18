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美中贸易全国委员会呼吁美政府削减对华关税

相关报告强调美国从对华贸易中受益

本报驻美国记者  吴乐珺
2021年01月18日05:35 | 来源：人民网－人民日报
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　　美中贸易全国委员会和牛津经济研究院近日联合发布报告强调，美国从对华贸易投资中受益，中美经贸摩擦有损美国经济。报告呼吁美国政府削减对华关税，造福两国和全球经济。

　　这份题为《美中经济关系》的报告指出，2019年，美国向中国出口约1060亿美元的商品、570亿美元的服务，支撑美国约120万个就业岗位，覆盖制造、旅游、商业和金融服务等多个行业。美国从中国进口价值约4520亿美元的商品，美国企业和家庭从中受益。同年，美国企业在华投资1050亿美元，从中获得大量收益，提升了美国企业竞争力；中国对美直接投资存量590亿美元，中资企业直接雇用约19.7万名美国人。

　　报告认为，2018年至2019年期间，中美经贸摩擦损害了美国经济，表现在居民消费价格上涨、推迟和取消投资、家庭财富缩水、企业竞争力下降、供应链中断等多个方面。其中，农业、制造业和能源行业等成为美国受冲击最明显的领域。

　　牛津经济研究院高级经济学家亚历克斯·马克尔表示，美国提高对华关税正在通过多个渠道损害美国经济，多项证据表明，这些成本都落在了美国消费者身上。

　　美中贸易全国委员会会长克雷格·艾伦表示：“我们在过去几年看到，提高关税只会增加美国家庭成本，减少他们的机会。”报告估计，2018年以来，中美经贸摩擦导致美国失去24.5万个就业岗位。

　　报告还假设了未来美中经济关系的两种情景。如果中美两国将平均关税降至大约12%的水平，美国实际GDP将在今后5年中增加1600亿美元，就业岗位新增14.5万个。报告指出：“未来10年，预计中国对全球经济增长的贡献约为1/3，保持美国对中国的市场准入对美国企业在全球取得成功越来越重要。”如果两国经贸摩擦持续升级，或者美国寻求与中国显著“脱钩”，会进一步冲击美国企业供应链和生产率，也会对美国经济增长和竞争力造成长期损害。在此情形下，预计未来5年，美国实际GDP可能损失1.6万亿美元。

　　“与中国‘脱钩’将对美国产生巨大影响。”艾伦认为，美中经贸关系的重要性显而易见，许多美国投资者希望成为中国经济增长的一部分。如果无法解决美中之间的经贸分歧，美国将继续遭受损失。他呼吁美国政府制定更有效、更有原则和更务实的对华贸易政策。

　　（本报华盛顿1月17日电）


　　《 人民日报 》（ 2021年01月18日 16 版）
(责编：程宏毅)

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