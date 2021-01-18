本报驻南非记者 邹 松

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疫情防控期间，撒哈拉以南非洲经济表现出较强韧性，地区多国经济近期显露企稳复苏迹象。世界银行认为，新冠疫苗获得效率、应对气候风险能力、防范债务风险能力，将是决定未来撒哈拉以南非洲地区经济复苏程度的三大要素。

世界银行最新一期《全球经济展望》报告预测，2021年撒哈拉以南非洲经济将反弹2.7%。报告指出，地区多国在防控疫情的同时，采取多种经济刺激措施的效果逐渐显现，地区经济有望实现温和增长。

多国经济恢复好于预期

报告认为，随着世界主要经济体的需求逐步恢复，非洲以商品出口为导向的国家经济将加速恢复；一些农产品出口国经济受冲击程度较小，2021年经济增速将好于预期。

世界银行预测，南非2021年经济增速将达3.3%，高于撒哈拉以南非洲地区平均水平。南非统计局指出，南非经济正在逐步摆脱连续4个季度的技术性衰退，显露缓慢复苏态势。南非总统拉马福萨说：“我们的任务不仅是争取经济恢复，更应该抓住契机让南非经济呈现新的面貌。”目前，南非政府持续推动能源、交通、医疗和数字基建等重要行业复工复产，助力经济加速恢复。

地区另一大经济体尼日利亚的经济复苏，很大程度上受石油价格和产量影响。尼日利亚为提高油气产业的经营效率、吸引外国投资，推出新版《石油工业法案》，旨在增强相关企业国际竞争力。标准普尔全球普氏预测认为，受政策刺激等因素影响，今年尼日利亚原油产量将逐步恢复，到4月尼日利亚原油产量将达到170万桶/日，下半年有望回升至190万桶/日。

作为全球矿业重要的生产中心，非洲多国将矿业恢复作为经济复苏的抓手。2020年，非洲各国普遍采取防控举措，保证矿业开采顺利进行。目前非洲多数矿山的疫情防控情况良好。

肯尼亚经济学家安泽特赛对本报记者表示，非洲大陆自贸区于2021年1月1日启动运行，将加强非洲大陆内部的互惠贸易，有助于进一步整合非洲区域内产业合作发展，加速推动非洲工业化进程。另外，随着今年新冠疫苗接种大规模实施，地区疫情有望逐步缓解，为未来经济复苏创造有利条件。

稳经济政策初显成效

疫情防控期间，地区多国政府纷纷推出纾困计划，包括向困难群体提供食物保障，增加公共投资创造就业，加速使用数字技术推动企业发展转型等，取得明显成效。

南非坚持实施多项经济促进计划，目前正持续推进落实去年10月起宣布的“经济重建和恢复计划”，加大基建力度、改善营商环境、吸引投资、努力创造就业。南非计划未来4年在基建领域投资超过1万亿兰特（1美元约合15.2兰特），首批基建项目已开工建设。实施中的“总统就业刺激计划”旨在为本财年创造80万个就业机会，截至2020年12月初，已创造超过40万个就业岗位。

尼日利亚持续推动经济结构性改革，以减缓经济衰退、增强经济发展韧性。去年，尼日利亚推出“零石油计划”，希望大幅度提高非石油产品的出口。根据该计划，未来10年，尼日利亚非石油出口额将超过300亿美元，每年至少增加50万个就业岗位。尼日利亚出口促进委员会执行主任萨昆表示，“零石油计划”将被整合为尼日利亚经济复苏与增长计划的核心组成部分。

世界银行的报告指出，撒哈拉以南非洲国家应持续推动经济转型，增强抗风险能力。从中长期来看，该地区经济增速仍将是全球领先区域之一。

有专家分析认为，未来地区国家经济改革重点应从收入补贴转向促增长，通过改善数字经济基础设施，提高应对气候变化的能力，促进公共卫生发展，进一步便利化营商环境，稳步实现经济复苏。

国际货币基金组织非洲部主任阿贝贝·塞拉西表示，撒哈拉以南非洲地区需要持续的外部财政援助来支撑其宏观经济稳定与发展。对此，二十国集团成员及国际货币基金组织等机构承诺落实“暂缓最贫困国家债务偿付倡议”，减轻相关非洲国家债务负担。中国近期宣布，在中非合作论坛框架下免除有关非洲国家截至2020年底到期对华无息贷款债务，并呼吁二十国集团在落实当前缓债倡议基础上，进一步延长相关国家缓债期限。

中非合作深化注入动力

在几内亚，苏阿皮蒂水利枢纽1号、2号机组于去年底并网发电，进一步缓解该地区用电瓶颈；在肯尼亚，拉穆港1—3号泊位项目工程过半，为“东非国家出海大通道”建设铺平道路；在津巴布韦，新议会大厦完成结构封顶，中国在南部非洲最大援建项目呼之欲出……疫情防控期间，中国在非洲的1100多个共建“一带一路”合作项目坚持运行，一批铁路、公路和电站项目克服困难陆续复工复产，近10万名中国技术和工程人员坚守岗位，为当地经济社会发展作出重要贡献。

肯尼亚里拉大学学者贝亚特丽斯对本报记者表示，中国经济加快复苏给非洲经济恢复注入强劲动力。中国作为非洲重要的贸易伙伴和主要基建融资提供方和建设者，对非洲在后疫情时代的经济复苏和发展至关重要。

在共建“一带一路”框架下，越来越多中国企业和投资者将目光投向非洲。近期，刚果（金）和博茨瓦纳分别同中国签署了共建“一带一路”谅解备忘录，两国成为非洲第四十五和第四十六个参与“一带一路”合作的伙伴国。疫情防控下，中非在共建合作项目、维护经济运行、保障就业民生方面的合作不断深化。

南非独立传媒日前发表南非经济学家赫尔莫·普劳斯的署名文章称，中国以实际行动支持非洲国家恢复经济、减轻债务以及团结抗疫，未来非中双方将进一步加强战略协作，持续推动共建“一带一路”，为非中全面战略合作伙伴关系不断注入新内涵。

（本报约翰内斯堡1月17日电）

《 人民日报 》（ 2021年01月18日 16 版）

(责编：程宏毅)