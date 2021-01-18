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合力推进周边团结抗疫、发展合作新篇章

——王毅国务委员兼外长接受媒体采访

2021年01月18日05:26 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社北京1月17日电  2021年1月17日，王毅国务委员兼外长结束访问缅甸、印度尼西亚、文莱、菲律宾之际接受媒体采访。内容如下：

　　一、缅甸是今年周边之行首站，您也是缅甸大选后访缅的首位外国外长，请问此访主要考虑是什么？

　　王毅：习近平主席去年1月对缅甸进行历史性访问，同缅方达成构建中缅命运共同体的重要共识，赋予千年“胞波”情谊新的时代内涵。

　　选择缅甸作为今年周边首访首站，旨在全面落实习近平主席访缅成果，扎实推进中缅命运共同体建设。同时，此访也正值缅甸新一届政府成立在即，传递了中方愿同缅方深化沟通，加强对接，支持缅甸新政府顺利施政的明确信息。访问期间，双方就构建中缅命运共同体的行动计划达成原则共识，就下阶段两国全方位合作形成一系列具体思路和举措。

　　团结抗疫是中缅命运共同体的优先要务。新冠肺炎疫情发生后，中缅互施援手，同甘共苦的命运共同体精神得到充分展现。作为山水相连的近邻，面临疫情反弹形势，双方将加强联防联控，中方决定向缅方捐赠部分疫苗。中国人民将同缅甸人民坚定站在一起，直至最终战胜疫情。

　　经济走廊建设是中缅命运共同体的重要实践。此访期间，双方就推进走廊建设进一步凝聚了共识：推动皎漂深水港、边境经济合作区、仰光新城项目早日落地，建设好走廊三端支撑；加快推进各类基础设施项目，搭建起连通走廊的骨架网络。相信走廊建设将为缅新政府发展经济、改善民生作出积极贡献。

　　支持对方核心关切是中缅命运共同体的突出特征。中方将坚定支持缅甸民族和解进程，在国际上为缅方主持公道，仗义执言。我们也高度赞赏缅方坚守一个中国原则，支持中国在涉疆、涉港、涉台问题上的正当立场。

　　促进区域合作是中缅命运共同体的责任担当。缅甸是澜沧江—湄公河合作的“首倡地”，澜湄合作明确提出以命运共同体建设为目标。今年是澜湄合作五周年，恰逢缅甸与中国担任共同主席国。双方将携手拓展澜湄合作领域，打造澜湄流域经济发展带，加快澜湄合作同“陆海新通道”对接，推动澜湄国家命运共同体建设不断走向深入。

　　二、印尼方面在您访问期间表示，印尼和中国是亲密兄弟，衷心希望进一步发展同中国的良好合作。请问您对后疫情时期中印尼合作有哪些期待？

　　王毅：访问印尼当天，恰好一架满载中国疫苗材料的航班同期抵达。佐科总统在会见我之前，率先接种中国疫苗并全程电视直播，这体现了印尼对中国疫苗的信任，体现了印尼坚定抗击疫情的决心，也成为两国风雨同舟、共克时艰的生动写照。

　　中国和印尼都是发展中大国和重要新兴经济体。当前百年变局和全球疫情叠加，两国合作具有战略意义和世界影响。疫情发生以来，习近平主席同佐科总统三次通话，就抗疫和发展合作进行战略沟通。此行旨在落实两国元首共识，确定深化合作路径。双方同意要树立新兴大国及南南合作的“三个典范”。

　　一是开展疫苗合作的典范。两国率先合作推进疫苗Ⅲ期临床试验，印尼成为全球首批接种疫苗的国家之一。我们将鼓励双方企业强强联手，开展疫苗采购、生产及技术合作，助力印尼成为地区疫苗生产中心，让更多发展中国家和穆斯林国家用得上、用得起优质疫苗，为构建人类卫生健康共同体贡献中印尼力量。

　　二是共建“一带一路”的典范。习近平主席正是在印尼首度提出建设“21世纪海上丝绸之路”重要倡议，两国“一带一路”合作成效显著，在疫情中显示出强劲韧性和巨大潜力。我们将重点建设好雅万高铁，“区域综合经济走廊”、“两国双园”等重大项目，培育5G、人工智能、大数据、云计算等新增长点，持续扩大印尼优质产品对华出口和中方对印尼投资，切实提升两国民众的获得感。双方还将探讨建立更紧密的全面经济合作伙伴关系，助力两国各自的长远发展。

　　三是维护多边主义的典范。《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）是多边主义和自由贸易的胜利，双方都表示要推动RCEP尽快生效，释放全球最大自贸区红利，加快区域经济一体化步伐，推动构建开放型世界经济。双方签署了网络安全合作协议，为推动地区和国际社会构建网络安全规则作出积极努力。双方同为二十国集团发展中成员，中方将全力支持印尼明年主办二十国集团峰会，共同推进全球治理与合作，共同促进世界和平与发展。

　　三、今年是中文建交30周年，也是中国—东盟建立对话关系30周年，文莱还是今年的东盟轮值主席国。请问对中文关系发展和文莱担任主席国有何期待？

　　王毅：“双30”周年加上文莱担任东盟轮值主席国，为中文两国全面深化合作提供了重要机遇。此访期间，双方总结既往，谋划未来，确定了新的合作规划。

　　三十而立，中文关系迎来更加广阔发展前景。在两国元首战略指引下，中文以共建“一带一路”为主线，稳步推进恒逸石化、“广西—文莱经济走廊”等重大项目合作，扩大了互利共赢和利益交融，给两国人民带来实实在在利益。面对疫情，两国携手应对，都取得抗疫重大成果，都成为疫情形势下实现正增长的经济体。

　　站在“双30”周年重要节点上，我们一致同意提升中文互利合作水平，实施中方“二〇三五年远景目标”和文方“2035宏愿”战略对接，深化高质量共建“一带一路”合作。我们宣布建立人员往来“快捷通道”，推动建设货物运输“绿色通道”，共同维护产业链供应链稳定。我们同意开展疫苗合作，中方将继续为文方有效控制疫情提供积极支持。我们宣布在政府间联合指导委员会框架下启动能源合作工作组，尽快成立海上、农渔、文旅等工作组，以更加有效推动重点领域合作。此访期间，双方还发布了建交30周年徽标。徽标以帆船为形，预示着两国关系穿越新冠疫情阴霾，驶向更加美好的明天。

　　站在“双30”周年重要节点上，我们一致同意深化区域合作。中文都是东亚区域合作重要参与方和积极推动者。2013年文莱担任主席国时，提出解决南海问题“双轨”思路，为地区和平稳定贡献了智慧。今年文莱将东盟主题确定为“共同关注，共同应对，共同繁荣”，中方予以明确支持。希望文莱发挥主席国作用，推动中国—东盟关系在30周年之际迈上新台阶，引导东亚合作聚焦东亚、聚焦发展、聚焦区域一体化进程。

　　文莱还是唯一全境在东盟东部增长区的国家。我们一致同意进一步推进“广西—文莱经济走廊”项目建设，推动走廊与中国—东增区合作和“陆海新通道”对接，增强文莱在次区域合作中的枢纽地位。

　　四、菲律宾是此次周边之行的收官之站。近些年来，中菲关系取得很大发展，杜特尔特总统形象地将两国关系定义为“繁花似锦”。如何看待当前及今后一段时期中菲关系的发展？

　　王毅：菲律宾是近些年来访问次数最多的周边国家之一，此次访菲是又一次交心之旅和合作之旅。

　　首先是牢记中菲友好的初心。中菲两国一衣带水，隔海相望，双边关系曾历经风雨，但友好合作是唯一正确选择。杜特尔特总统执政后，中菲关系成功实现转圜、巩固、提升三步曲，各领域合作呈现全新局面，取得丰硕成果。这离不开双方对两国友好初心的坚守，应该也必将贯穿中菲关系发展的始终。

　　二是展现合作抗疫的真心。中菲自古就有同舟共济、守望相助的传统。面对疫情，双方都第一时间向对方提供支持，彰显了友邻和兄弟情谊。此访期间，中方宣布向菲援助一批疫苗，支持两国企业开展疫苗采购合作，履行了习近平主席将疫苗作为全球公共产品的承诺。正如杜特尔特总统所说，中方在自身需求急剧增大情况下向菲提供疫苗帮助，体现了中国对菲律宾的真挚情意。

　　三是提振经济复苏的信心。访问期间，双方宣布启动必要人员往来“快捷通道”，签署经济技术合作协定，为中国银行菲律宾人民币清算行揭幕，为双方经济复苏提供了助力，提振了信心。中方将继续参与菲方“大建特建”规划，积极推进重大项目合作，为菲方长远发展奠定更好基础。

　　四是坚定妥处分歧的决心。南海问题是中菲之间绕不开的议题，但绝不是解不开的死结。正如洛钦外长所说，“南海问题只是两国关系宽阔大道上的孤石”。双方一致认为，南海问题是局部，中菲关系是整体，决不能因1%的分歧影响99%的大局。双方同意，将根据两国元首重要共识，坚持妥处分歧、加强合作的正确方向，相向而行，推进海上油气合作，为破解历史遗留的难题找到顺应时代的方案，为南海和平稳定和地区发展繁荣作出共同的努力。

　　五是拉近相知相亲的民心。中菲地缘相近、血缘相亲、人缘相通，友好交往源远流长。此访期间，双方启动“马尼拉论坛”，设立“中菲相知奖”，鼓励两国民众多走动、多交往，积极看待中菲关系和务实合作前景，夯实中菲友好的民意和社会基础，让更多人成为共促中菲友谊的同行者。相信在双方努力下，两国人民的心将靠得更近，成为非比寻常的朋友和兄弟，推动两国全面战略合作关系行稳致远。

　　五、今年是中国和东盟建立对话关系30周年。中国—东盟关系在这一重要时间节点如何进一步提质升级？

　　王毅：中国同东盟1991年建立对话关系以来，双方合作从无到有、从小到大，创造了多个“第一”，成为亚太合作中最为成功和最具活力的典范，为11国20亿人民带来切实福祉。

　　在双方建立对话关系30周年之际，此次到访东盟轮值主席国文莱、现任中国—东盟关系协调国菲律宾、候任中国—东盟关系协调国和澜湄合作共同主席国缅甸以及东盟“领头羊”印尼，旨在同四国高层及东盟秘书长抓住30周年契机，打造中国—东盟更高水平的战略伙伴关系，构建更为紧密的中国—东盟命运共同体。

　　一是加强战略引领。中国和东盟国家领导人一直像“走亲戚”一样勤走动、常见面。疫情期间，双方积极开拓新的交流方式，“云外交”保持高位运行，为双方关系发展不断提供政治动力。我们同意要继续发挥好高层指引，探讨举办纪念峰会，将双方关系定位提升到新的高度，进一步充实其时代内涵。

　　二是推动融合发展。东亚是抗击疫情最成功、重启复苏最早最快的地区，也是2020年全球唯一实现正增长的板块。中国和东盟历史性地成为最大贸易伙伴，历史性地签署《区域全面经济伙伴关系协定》。中方将在构建新发展格局中深化同“东盟全面复苏框架”对接，延续去年数字经济合作年效应，加强今年可持续发展合作年设计，推动RCEP早日生效，双方深化利益融合，扩大互利共赢，更好实现共同发展。

　　三是合力应对疫情。中国同东盟国家在疫情面前团结互助，为全球抗疫合作树立了样板。我们将继续发挥中国—东盟关系危机驱动特点，充实抗疫合作基金，打造应急医疗物资储备中心，推动公共卫生合作倡议。双方将高举疫苗多边合作旗帜，坚持疫苗公共产品属性，加强研发、采购和生产合作，共同促进疫苗在本地区和全世界的可及性和可负担性。

　　四是维护地区稳定。中方支持缅甸妥善应对若开邦问题，同文莱、印尼、菲律宾再次明确将通过友好协商管控海上分歧，积极开展海上合作。各方将继续有效落实《南海各方行为宣言》，坚定推进“南海行为准则”磋商，警惕防范外部势力挑拨干涉。我们一致认为，地区国家有信心、有能力、有智慧处理好本地区的问题，使南海成为和平之海、友谊之海、合作之海。

　　携手同行，未来可期。站在30周年历史新起点上，中方愿同东盟国家一道，推动双方关系迈上新台阶，更好促进东亚区域合作，确保东亚地区持续成为和平绿洲和发展高地。

　　六、此次访问中您就支持和践行多边主义同各国交换了意见。请问当前形势下，坚持多边主义对本地区有什么重要意义？

　　王毅：中国和东盟是维护多边主义的中坚力量。东亚合作的历史进程，就是多边主义的成功实践。东盟主导、协商一致、开放包容的合作原则，是多边主义在本地区的宝贵成果。

　　在这场全球疫情中，中国和东盟国家坚持践行多边主义，勠力同心、携手并肩，在合作抗疫和疫后复苏方面走在世界前列。事实再次表明，坚守区域和多边机制比任何时候都更为重要，坚持多边主义与合作共赢才是人间正道。

　　当前地区和国际形势进入动荡变革期，中国与东盟国家都认为，要确保东亚持久和平和繁荣发展，必须支持和践行真正的多边主义。那就是坚持和平共处五项原则，坚持国家不分大小一律平等，坚持各国有权自主选择发展道路，坚持推动国际关系民主化。

　　习近平主席指出，世界上只有一个体系，就是以联合国为核心的国际体系；只有一套规则，就是以联合国宪章为基础的国际关系基本准则。完善多边体系、践行多边主义，带来的应当是团结而不是分裂，合作而不是对抗。

　　国际社会对维护多边主义普遍抱有期待。同时，我们也要对各种“伪多边主义”加以警惕，反对以多边主义为幌子搞集团政治，反对以多边主义为借口将自己的规则强加给国际社会，反对将多边主义意识形态化针对特定国家。我们愿同东盟国家一道，走出有东亚特色的多边合作之道，为地区和世界的繁荣作出新的贡献。


　　《 人民日报 》（ 2021年01月18日 03 版）
(责编：岳弘彬)

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