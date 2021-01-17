人民网华盛顿1月16日电 （记者张梦旭）据美国媒体报道，绰号“燃烧的阿拉斯加”的极右翼媒体知名人士安提姆·约瑟夫·吉奥内特1月15日在得克萨斯州休斯顿被美国联邦调查局（FBI）逮捕，他被指控在1月6日与其他特朗普支持者一道非法袭击国会大厦。根据美国司法部的网站，他被控两项联邦罪行。

美国首都华盛顿哥伦比亚特区代理联邦检察官迈克尔·舍温1月15日说，美国正在大力追查参与1月6日袭击美国国会大厦事件的人，被立案调查的嫌疑人截止15日早晨已有275人，预计今后几天人数将会激增。

舍温说，迄今为止检察官已经提交了与1月6日事件有关的98起刑事案件，其中多数都是重罪指控。他表示，在某些案例中当局最初依据轻罪指控将骚乱者逮捕，但“随着调查的继续，我们在查看更为重大的联邦重罪指控”。从袭击联邦警员行为到最高可被判20年监禁的串谋煽动叛乱，都属重罪指控的范围。

FBI驻华盛顿哥伦比亚特区办公室助理主任史蒂芬·丹托诺说，全美各地已有100多名嫌疑人被收押，其中FBI逮捕了40多人。丹托诺说：“我们有条不紊地追踪所有线索，查明并追究所有负有责任者。”

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