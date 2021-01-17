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伊朗要求美国停止对其驻国际组织外交人员等的非法行动

2021年01月17日14:19 | 来源：新华网
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新华社德黑兰1月16日电 （记者夏晨）伊朗外交部16日要求美国停止对伊朗驻联合国、世界银行、国际货币基金组织的外交人员和工作人员采取非法行动。

伊朗伊斯兰共和国通讯社当天援引伊外交部发言人哈提卜扎德的话说，长期以来，美国政府对在美国的伊朗驻国际组织外交和工作人员及其家属采取非法限制措施，阻碍其履行职责。美国应停止对伊朗驻联合国、世界银行、国际货币基金组织的外交和工作人员采取非法行动。

此外，伊朗官员还对美国日前公布的一系列最新对伊制裁措施作出回应。伊朗总统办公室主任马哈茂德·瓦埃齐当天在社交媒体发文说，这些制裁措施再次显示了特朗普政府即使在任期最后阶段仍不放弃反伊政策。

美国财政部、国务院日前分别宣布，将伊朗两家大型跨行业组织以及航空航天、海洋、民航领域的数家行业组织列入制裁名单。

多年来，美国与伊朗关系持续紧张。美国政府2018年5月单方面退出伊朗核问题全面协议，随后重启并新增一系列对伊制裁措施。面对美方的动作，伊朗2019年5月以来逐步中止履行伊核协议部分条款，但同时承诺其所采取的措施可逆。

(责编：苏缨翔、徐祥丽)

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