人民网阿布贾1月16日电 （记者姜宣）据中国驻尼日利亚使馆微信公众号消息，尼日利亚阿布贾大学政治学与国际关系教授谢里夫在尼主流媒体《蓝图报》发表题为《中尼外交政策与王毅国务委员兼外长访尼》的评论文章，高度肯定王毅国务委员兼外长访尼成果，盛赞中国外交政策及中尼战略伙伴关系。文章表示，中方在尼受国际油价下跌及大宗商品价格上涨等不利因素影响之时，继续加大对尼基础设施建设和可持续发展的支持力度，布哈里总统及尼各界对此深表感谢。

文章说，王毅国务委员兼外长成功访尼延续了30多年来中国外长新年首访非洲的传统，体现了非中之间牢不可破的友谊和尼中关系发展的高水平。长期以来，中国一直视尼为在非主要合作对象和重要战略伙伴。中国是世界上人口第一大国和亚洲第一大、世界第二大经济体，尼是非洲人口第一大国和第一大经济体，尼中合作意义重大。尼中关系顺利发展的根基在于双方坚持互不干涉内政，相互尊重主权和领土完整。尼方奉行一个中国政策，在涉及中国核心利益和重大关切问题上始终给予坚定支持，中方支持尼方维护自身主权、安全、发展利益。

文章说，尼中不是军事同盟，而是致力于和平与发展的战略伙伴。建交近50年来，双方本着互利共赢、相互支持的精神，在铁路、自贸园区、本币互换、卫星发射等领域的务实合作取得丰硕成果，展现出强劲的内生动力。布哈里总统对尼中关系的积极进展深感满意，感谢中方在尼遭遇困难之际及时伸出援手。王毅国务委员兼外长上周访尼期间，与尼外长签署了建立尼中政府间委员会的谅解备忘录，为统筹两国务实合作搭建起新的沟通平台，相信下一个50年尼中合作会更加辉煌。

文章说，中非合作论坛成立20年来，非中贸易额和中国对非直接投资存量分别增长了20倍和100倍，合作成果遍布非洲，为当地经济社会发展带来显著变化，为改善非洲人民生活做出重要贡献。实践证明，中国是尼和非洲的真朋友、真伙伴，双方在论坛框架下的友好合作一定会给非中人民带来更多实实在在的利益。

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