人民网雅加达1月17日电 （记者张杰）印尼政府新冠肺炎疫情官方网站1月16日公布的数据显示，印尼新冠肺炎累计确诊病例已升至896642例，当日新增14224例，连续4天单日新增病例创出新高。目前，印尼累计有727358名患者被治愈，有25767例死亡病例。过去24小时，新增治愈患者8662人，死亡病例增加283例。

根据新冠肺炎疫情发展及变异病毒蔓延的最新形势，印尼移民局16日发布了最新的国际旅客入境规定，印尼政府决定将暂时禁止外国籍人士入境印尼政策期限延长至2021年1月25日，但下列人士除外：持有印尼有效外交或公务签证的外国政府副部级以上代表团成员；持有印尼有效外交或公务居留许可的外国人；持有印尼有效有限居留许可或长期居留许可的外国人；因特殊事由，获印尼政府有关部门书面许可的外国人。

根据最新的入境规定，获允入境的上述外国籍人士须接受3次核酸检测：第1次于赴印尼登机前72小时内，第2次于抵达印尼口岸24小时后，第3次于隔离观察120小时后。

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