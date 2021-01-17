新华社斯德哥尔摩1月16日电（记者付一鸣）中国驻瑞典大使馆16日在其微信公众号发布公告，再次提醒当地中国公民高度防范电信诈骗。

使馆说，近日瑞典再次发生多起中国同胞遭遇电话诈骗的案件。不法分子通过技术手段伪造来电显示号码，冒充使馆人员，谎称手机机主违反防疫规定，须进行登记或缴纳担保金。不法分子还冒充使领馆、快递公司、国内公检法机构，谎称我同胞身份证件过期，有快件未领取，或涉嫌违法案件需冻结账户等，其最终目的是诱导我同胞提供银行账户信息或汇款。不法分子不断变换伪装电话号码，具有很强的欺骗性和针对性。

为此，使馆再次提醒中国公民，中国驻瑞典使领馆工作电话均为直拨号码，没有录音或语音电话，不会语音提示转人工服务。领事保护与协助手机号码用于接听公民紧急求助来电，只有应申请人要求才会回拨。使领馆不会电话通知当事人护照等证件过期，或违反法律法规涉案调查，更不会索取个人信息、银行账户，甚至要求转账汇款。如接到类似电话，务必保持冷静、提高警惕，守住“不轻信、不转账、不透露个人信息”的底线。如不幸上当受骗，应第一时间向瑞典警方报案，并同时向国内公安机关报警。

此前，中国驻瑞典大使馆已多次就电信诈骗发布提醒。

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