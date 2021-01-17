新华社伦敦1月16日电（记者梁希之）英国华侨华人社团16日举办线上新年晚会，通过云端向世界人民送上新春祝福，希望经历疫情磨难的地球村在新的一年祥和美好。

“2021国际华人春之声晚会”由英国七大华侨华人社团发起，共有来自全球30多个国家和地区的600多名演员参加了云端演出。

男中音歌唱家廖昌永以一曲高昂嘹亮的《我爱你中国》拉开晚会序幕。著名京剧表演艺术家于魁智、李胜素为观众带来了交响京剧《神州礼赞》。张也和吕继宏演唱《看山看水看中国》，使海外华侨华人隔空感受祖国的壮美河山。

晚会还邀请了一些国际人士参加演出。英国著名大提琴演奏家朱利安·劳埃德·韦伯带来了独奏曲《Ｇ弦上的咏叹调》，荷兰好声音冠军马丁·赫肯斯演唱了《你鼓舞了我》。此外，中西合璧的演出令观众大饱耳福。南非女高音歌唱家西邦吉莱·门格马和廖昌永联手演唱歌剧《茶花女》，英国青年歌唱演员菲比和中国青年歌唱演员刘鹏演唱了《我和你》。

晚会主办方表示，2020年世界经历了疫情磨难，希望通过演出团结世界的华侨华人和国际友人，向世界各族人民送上和平、友好、温馨的新年祝福。

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